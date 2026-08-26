Выплаты от DRC: где гарантируют денежную помощь в размере до 44 000 грн

Женщина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

До конца лета некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 44 000 грн от Датского совета по делам беженцев (DRC). Речь идет о реализации программы, которая поможет развить и улучшить профессиональные навыки для укрепления собственных позиций на украинском рынке труда в период военного положения. Воспользоваться этой возможностью могут наиболее уязвимые категории населения.



О том, где открыта регистрация на получение выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где гарантируют денежную помощь от DRC до 44 000 грн

Речь идет о реализации программы в одном из украинских прифронтовых регионов, которая предусматривает предоставление финансовых грантов на профессионально-техническое образование или повышение квалификации.

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Действие программы Датского совета по делам беженцев охватывает Харьковскую область. Выплаты можно будет направить на собственное образование. Безвозвратная финансовая помощь в размере 44 000 грн (1 000 долларов в эквиваленте) предусмотрена на:

получение профессионально-технического образования; повышение профессиональной квалификации.

"Датский совет по делам беженцев (DRC) реализует в Харьковской области программу грантов на получение профессионально-технического образования или повышение квалификации. В рамках программы жители Харьковской области могут получить грант до 1000 долларов США", — говорится в сообщении.

Согласно правилам программы, приоритет в предоставлении денежной помощи будет отдаваться гражданам, которые:

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непосредственно пострадали от взрывоопасных предметов;

люди с I–III группой инвалидности.

Как подать заявку на участие в программе и другие нюансы

Жители Харьковского региона, соответствующие условиям программы, имеют право обратиться в Датский совет по делам беженцев с целью оформления денежной помощи на образование.

Заявки на участие будут принимать до 31 августа 2026 года. Организаторы планируют, что период обучения должен завершиться до 30 ноября.

Подробности о возможном участии в программе можно уточнить по телефонам:

+380952959915;

+380631392427.

К участию приглашаются исключительно те, кто:

хочет приобрести новые навыки и в итоге найти работу;

стремится приобрести новые навыки для карьерного роста;

ищет обучение, которое позволит работать онлайн или по гибкому графику.

Этапы программы. Источник: DRC

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, где в августе можно оформить денежную помощь от УВКБ ООН. В рамках программы каждый член семьи может получить по 10 800 грн (3 600 грн за три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн за трехмесячный период). Подать соответствующие заявки будут иметь право внутренние переселенцы и беженцы.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто и где может получить финансовые гранты на зимовку сельскохозяйственных культур. Такая программа доступна для жителей или внутренних переселенцев одного из регионов. Выплаты предусмотрены тем, кто занимается сельским хозяйством или пострадал от негативного воздействия войны. В приоритете — граждане с инвалидностью и пенсионеры.