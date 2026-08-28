Виплати у 19 400 грн: де в Україні приймають заявки на зимову допомогу

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

В одному з північних регіонів України громадяни можуть отримати зимову грошову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). У рамках програми, домогосподарства, які належать до вразливих категорій, можуть оформити виплати на придбання твердого палива та інших матеріалів для опалення у розмірі 19 400 грн.

Про те, хто може звернутися за оформленням допомоги, розповідають Новини.LIVE.

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Де в Україні приймають заявки на зимову допомогу

За даними міської влади, скористатися можливістю отримати кошти на зимовий період можуть жителі Корюківської громаді Чернігівської області. Програма передбачає надання фіндопомоги домогосподарствам для подолання складних умов у холодний період.

Зокрема, наступного тижня відбудеться реєстрація для таких категорій:

1–2 вересня — осіб віком 60–65 років;

3–4 вересня — осіб віком 66–70 років.

Реєстрацію інших категорій вразливості проводитимуть в інші дні. Йдеться про:

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Родини, які складаються з осіб віком 50–64 роки, які не мають доходів; Багатодітні з трьома і більше дітьми до 18 років; Домогосподарства, які очолюють самотні батьки чи матері; Родини, де є люди з інвалідністю І, ІІ групи; Домогосподарства, де один із членів втратив роботу з 24 лютого 2022-го.

Сума допомоги та куди звертатись

У рамках програми домогосподарства отримають допомогу у розмірі 19 400 грн. На ці кошти можна буде:

купити дрова/вугілля/брикети/інші матеріали для опалення;

оплатити доставку опалювальних матеріалів;

розрахувтаись за послуги газопостачання/електропостачання;

покритити іншиі нагальні/непередбачувані потреби домогосподарства взимку.

Потрібно відповідати таким вимогам:

фактично проживати у Корюківській громаді;

дохід на кожного не вище 8 650 грн;

не отримувати подібної допомоги.

Реєстрація відбудеться за адресою: укриття за адресою вул. Вокзальна, 8А.

Оголошення. Джерело: МКЧХ

Раніше Новини.LIVE розповідали, що міжнародна грошова допомога доступна жителям Сум та області. Йдеться про надання виплат від 10 800 грн на кожну особу в родині. Заявки приймають від вразливих категорій населення, які були змушені переїхати через війну. Зокрема, йдеться про пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні у Дніпропетровському регіоні БФ "Карітас України" надає для вагітних українок та родин з малолітніми дітьми фіндопомогу. Йдеться про нарахування виплат терміном на пів року. Фонд надасть кожному в родині 10 800 грн. Така сума надійде разовою виплатою.