Денежная помощь после освобождения из плена: сколько выплачивают гражданским украинцам в июне 2026 года

Освобожденные из плена украинцы, деньги. Фото: Новини.LIVE, Главное управление разведки Минобороны Украины/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине денежные выплаты и дополнительная социальная помощь во время полномасштабной войны с Россией предоставляются военнослужащим, возвращающимся из плена. Впрочем, некоторые могут не знать, что на поддержку могут рассчитывать и гражданские, которых россияне лишают личной свободы. Таким гражданам в 2026 году, в частности, доступна единовременная выплата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Выплаты гражданским лицам после плена

Так, гражданские, освобожденные из плена, могут рассчитывать на широкую поддержку со стороны государства. Например, им предоставляются:

единовременная выплата в размере 50 000 гривен;

социальные услуги;

временным жильем и т. д.

Аналогичную помощь оказывают и тем украинцам, которым удалось вернуться из плена самостоятельно. То есть, когда к этому процессу не привлекались государственные органы. Такие люди, например, тоже смогут получить единовременную выплату в размере 50 000 гривен.

Как получить помощь

Необходимо предоставить:

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специальное заявление

копию паспорта;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета (IBAN).

От украинцев, которые были освобождены в ходе официальных процедур, требуется справка от Объединенного центра СБУ с подтвержденным фактом и сроками пребывания в плену. В свою очередь, те, кто вернулся из плена самостоятельно, предоставляют информацию от Объединенного центра СБУ по учету лиц, незаконно лишенных свободы, и документ о признании лица потерпевшим в уголовном производстве (по ст. 146-1 УК «Насильственное исчезновение» или по преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка).

Кому могут не выплатить деньги

Законодательство ограничивает выплату людям, которые:

осуждены за преступления против национальной безопасности Украины или за коллаборационную деятельность;

отбывали наказание за общеуголовные преступления на временно оккупированных территориях или в РФ;

ранее официально признавались лицами, лишившимися личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ в соответствии с Законом Украины № 2010-IX.

Если человека подозревают в тяжком преступлении, выплату могут временно приостановить. Когда дело закроют или подозреваемого оправдают, начисление выплаты возобновится.

"Если впоследствии в отношении человека официально установят факт незаконного лишения свободы в соответствии с Законом № 2010-IX, она будет иметь право на разовую выплату 50 000 гривен и дополнительно 100 000 гривен за каждый полный год, проведенный в российском плену", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, всем освобожденным военнослужащим государство выплачивает по 100 000 гривен. Помощь предоставляется сразу после того, как официально установлен факт пребывания в плену. К тому же за каждый полный год плена государство начисляет еще по 100 000 гривен ежегодной помощи. Эти выплаты может получать и семья защитника, пока он находится в плену. После его возвращения право на выплаты получает непосредственно он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы пока не будут получать денежную компенсацию за поврежденные или уничтоженные во время полномасштабной войны автомобили. Сейчас государство уделяет больше внимания гражданам, которые лишились своих домов и выехали из ТОТ. Зато владельцы поврежденных транспортных средств не могут рассчитывать на быструю компенсацию.

Еще Новини.LIVE писали о том, что владельцам и арендаторам помещений, если они бесплатно размещают ВПЛ, компенсируют расходы на коммунальные услуги и топливо. Сумма выплат зависит от многих факторов.