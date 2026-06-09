Компенсации за поврежденные войной авто отложили: кому заплатят в первую очередь

Поврежденное после обстрела авто, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, чьи автомобили были уничтожены или серьезно повреждены в результате российской агрессии, пока не стоит рассчитывать на компенсации из государственного бюджета. В приоритете остается финансирование программы "еВідновлення"

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Остаповец в комментарии Новини.LIVE.

В условиях ограниченных бюджетных возможностей основные ресурсы направляют прежде всего на помощь украинцам, которые нуждаются в жилье. Таких сейчас - миллионы.

"Если мы говорим о сожженных машинах - то для меня приоритет именно люди, которые выехали из ВОТ, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что Россия оккупировала", - отметила Остаповец.

Владельцам искореженных автомобилей рекомендуют не ждать быстрых выплат, а собирать все возможные доказательства и подавать заявки через международные механизмы возмещения. Финансовое бремя за уничтоженное имущество в будущем должно полностью лечь на страну-агрессора.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут требовать компенсацию за моральный ущерб, причиненный войной. В то же время суды определяют размер таких выплат индивидуально для каждого случая. При рассмотрении дел учитывают пережитые страдания, их влияние на жизнь человека, а также принципы справедливости и разумности.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы и арендаторы помещений, бесплатно размещающих ВПЛ, могут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги и топливо. Сумма выплат зависит от фактических расходов, площади помещения и количества разместившихся там людей.