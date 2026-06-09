Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Компенсации поставили на паузу: почему не заплатят за уничтоженные авто

Компенсации поставили на паузу: почему не заплатят за уничтоженные авто

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 14:03
Компенсации за поврежденные войной авто отложили: кому заплатят в первую очередь
Поврежденное после обстрела авто, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, чьи автомобили были уничтожены или серьезно повреждены в результате российской агрессии, пока не стоит рассчитывать на компенсации из государственного бюджета. В приоритете остается финансирование программы "еВідновлення"

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Остаповец в комментарии Новини.LIVE.

В условиях ограниченных бюджетных возможностей основные ресурсы направляют прежде всего на помощь украинцам, которые нуждаются в жилье. Таких сейчас - миллионы.

"Если мы говорим о сожженных машинах - то для меня приоритет именно люди, которые выехали из ВОТ, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что Россия оккупировала", - отметила Остаповец.

Владельцам искореженных автомобилей рекомендуют не ждать быстрых выплат, а собирать все возможные доказательства и подавать заявки через международные механизмы возмещения. Финансовое бремя за уничтоженное имущество в будущем должно полностью лечь на страну-агрессора.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут требовать компенсацию за моральный ущерб, причиненный войной. В то же время суды определяют размер таких выплат индивидуально для каждого случая. При рассмотрении дел учитывают пережитые страдания, их влияние на жизнь человека, а также принципы справедливости и разумности.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы и арендаторы помещений, бесплатно размещающих ВПЛ, могут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги и топливо. Сумма выплат зависит от фактических расходов, площади помещения и количества разместившихся там людей.

авто жилье компенсация єВідновлення имущество
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации