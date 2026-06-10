Военным начали блокировать банковские карты: какие выплаты не имеют права арестовывать

Военнослужащий с банковской картой в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

У военнослужащих могут заблокировать банковские карты даже во время войны. Исполнительная служба имеет на это полное право. Чаще всего счета "замораживают" из-за неоплаченных кредитов, алиментов, штрафов или налогов.

Как восстановить доступ к средствам, если вы оказались среди должников, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Сеть права".

После запуска производства исполнитель направляет в банк постановление о блокировке. После этого карта мгновенно перестает работать — никаких предупреждений клиент не получает.

Какие средства не имеют права блокировать

Несмотря на общие правила, закон запрещает трогать некоторые виды военных выплат.

К ним относятся:

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ежемесячное базовое денежное обеспечение;

дополнительные фронтовые выплаты (так называемые "боевые");

единовременная помощь после ранения;

целевые средства, выделенные на лечение или реабилитацию;

специальные социальные выплаты родственникам и семьям военных.

На практике же часто бывает иначе. Банковские программы автоматизированы и не различают происхождение денег. Если они видят счет, то блокируют его полностью — вместе с защищенными боевыми выплатами.

Что делать для разблокировки карты

Сначала проверьте приложение "Дія" или Единый реестр должников. Там указан номер исполнительного производства и контакты исполнителя.

Далее нужно написать официальное заявление на имя исполнителя о снятии ареста. К нему обязательно прилагаются документы, подтверждающие источник происхождения денег:

справка из воинской части о получении ежемесячного денежного обеспечения;

выписка из банка о движении средств, где видно назначение платежей;

копия военного билета для подтверждения вашего статуса;

документы о социальном характере выплат, если это деньги за ранение или помощь семье.

Если исполнитель игнорирует обращение, его бездействие можно обжаловать. Для этого подают официальную жалобу высшему руководству исполнительной службы или исковое заявление в суд.

Юристы отмечают, что судебные инстанции в таких конфликтах обычно становятся на сторону военных, если происхождение денег подтверждено всеми документами.

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