Грошова допомога після звільнення з неволі: скільки виплачують цивільним українцям у червні 2026 року

Звільненні з полону українці, гроші. Фото: Новини.LIVE, Головне управління розвідки МО України/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

В Україні грошові виплати та додаткова соцдопомога під час повномасштабної війни з Росією надається надається військовослужбовцям, які повертаються з полону. Втім дехто може не знати, що на підтримку можуть розраховувати й цивільні громадяни, яких росіяни позбавляють особистої свободи. Таким громадянам у 2026 році, зокрема, доступна одноразова виплата.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Виплати цивільним після полону

Так, цивільні, яких звільнили з полону, можуть розраховувати на широку підтримку з боку держави. Наприклад, їх забезпечують:

одноразовою виплатою у 50 000 гривень;

соціальними послугами;

тимчасовим житлом тощо.

Аналогічну допомогу надають і тим українцям, яким вдалося повернутися з неволі самостійно. Тобто, коли до цього процесу не залучалися державні органи. Такі люди, наприклад, теж зможуть отримати одноразову виплату 50 000 гривень.

Як отримати допомогу

Потрібно надати:

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спеціальну заяву

копію паспорта;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Від українців, які були звільнені під час офіційних процедур, вимагається довідка від Об'єднаного центру СБУ з підтвердженим фактом і термінами перебування у полоні. Натомість ті, хто повернувся з неволі самостійно надають інформацію від Об'єднаного центру СБУ з обліку осіб, незаконно позбавлених волі та документ про визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні (за ст. 146-1 ККУ "Насильницьке зникнення" або за злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку).

Кому можуть не виплатити гроші

Законодавство обмежу виплату людям, які:

засуджені за злочини проти нацбезпеки України або за колабораційну діяльність;

відбували покарання за загальнокримінальні злочини на тимчасово окупованих територіях або в РФ;

раніше офіційно визнавалися такими, хто втратив особисту свободу через збройну агресію РФ відповідно до Закону України № 2010-IX.

Якщо людину підозрюють у тяжкому злочині, виплату можуть тимчасово зупинити. Коли справу закриють чи підозрюваного виправдають, нарахування виплати поновиться.

"Якщо згодом щодо людини офіційно встановлять факт незаконного позбавлення свободи відповідно до Закону № 2010-IX, вона матиме право на разову виплату 50 000 гривень і додатково 100 000 гривень за кожен повний рік, проведений у російській неволі", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, усім звільненим військовослужбовцям держава виплачує по 100 000 гривень. Допомога надається одразу після того, як офіційно встановлено факт перебування у полоні. До того ж за кожен повний рік неволі держава нараховує ще по 100 000 гривень щорічної допомоги. Ці виплати може отримувати й родина захисника, допоки він перебуває у полоні. Після його повернення право на виплати отримує безпосередньо він.

Раніше Новини.LIVE розповідали, українці поки що не отримуватимуть грошові відшкодування за пошкоджені чи знищені під час повномасштабної війни автомобілі. Наразі держава більшу увагу придідяє громадянам, які втратили власні домівки й виїхали з ТОТ. Натомість власники понівечіних транспортних засобів можуть не чекати на швидкі компенсації.

Ще Новини.LIVE писали, про власникам та орендарям приміщень, якщо вони безкоштовно розміщують ВПО, компенсують витрати на комунальні послуги та паливо. Сума виплат залежить від багатьох факторів.