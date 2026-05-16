Льготы и выплаты военным после освобождения из плена: что доступно в мае 2026 года

Украинские военные и деньги.

Возвращение украинских военных из российского плена продолжается, и вместе с этим все больше семей интересуются, какую поддержку гарантирует государство после освобождения. В 2026 году для бывших пленных предусмотрены не только денежные выплаты, но и лечение, реабилитация, социальные гарантии и отдельные трудовые права. Часть помощи оформляется автоматически, но некоторые выплаты требуют заявления и подтверждения статуса.

В то же время для защитников действуют новые правила относительно отсрочки, отпуска и увольнения со службы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Выплаты после плена военным

Первое, на что имеет право каждый освобожденный защитник — это единовременная государственная помощь в размере 100 000 гривен. Эти средства выплачиваются сразу после того, как официально установлен факт пребывания в плену.

Чтобы не ждать месяцами, сейчас процедуру максимально упростили: подать заявление можно онлайн через сайт Министерства развития общин или портал Национального информационного бюро (НИБ).

Кроме "подъемных", за каждый полный год пребывания в неволе государство начисляет еще по 100 000 гривен ежегодной помощи. Если пока воин был в плену, эти деньги получала его семья, то после освобождения право на выплаты переходит непосредственно к нему.

Главное — убедиться, что у вас есть справка от НИБ, которую теперь можно заказать просто электронным письмом.

Выплаты семьям военнопленных в 2026 году

Во время пребывания в плену военнослужащий не теряет право на денежное обеспечение. Сохраняется и дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Если военный заранее оформил личное распоряжение, деньги получают указанные им члены семьи. Если такого документа нет, то по правилам, которые действуют с 2025 года, половину выплат перечисляют ближайшим родственникам, а другую половину накапливают на личном счете военного. После возвращения из плена эти средства выплачивают защитнику.

Лечение после плена военных

После освобождения военные имеют право на полное медицинское обследование, лечение и психологическую помощь. В пакет входят анализы, консультации врачей, диагностика и дальнейшие рекомендации по реабилитации.

Особое внимание уделяется психологическому восстановлению, ведь многие уволенные военные нуждаются в длительной поддержке после пережитого. Также государство гарантирует социальную адаптацию, санаторное лечение и профессиональную переквалификацию.

При наличии заключения ВВК военный может поехать на лечение за границу. Кроме этого, бывшие пленные имеют право на бесплатную юридическую помощь — от консультаций до представительства в суде.

Статус УБД после плена

Для военных, которые находились в плену, продолжает действовать механизм автоматического получения статуса участника боевых действий. Данные вносятся в реестр ветеранов без необходимости отдельно подавать заявление.

С 2025 года ранения, контузии и заболевания, полученные в плену, официально приравниваются к боевым. Это дает право на полный пакет льгот, компенсаций, бесплатное лечение и реабилитацию.

Также освобожденные из плена могут рассчитывать на первоочередное обеспечение жильем, ваучеры на обучение, кредитные каникулы и сохранение рабочего места на весь период плена и еще на шесть месяцев после возвращения.

Отпуск 90 дней и увольнение из армии

После освобождения из плена военный имеет право на 90 дней оплачиваемого отпуска. Он предоставляется без дополнительных условий и с полным сохранением денежного обеспечения.

Такой отпуск нельзя делить на части, а отозвать человека могут только с его согласия.

Кроме того, бывшие пленные имеют право уволиться со службы, если не хотят продолжать ее дальше. Также они могут оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, а ее продление в большинстве случаев происходит автоматически каждые 90 дней.

Как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает изменить подход к формированию денежного обеспечения военнослужащих. В частности, его планируют привязать к среднему уровню заработной платы в Украине и ввести обязательную индексацию окладов защитников. В случае принятия инициативы выплаты должны стать более прогнозируемыми и адаптированными к экономическим изменениям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что денежное обеспечение военнослужащих остается ключевым элементом их социальной защиты. На практике нередко возникает вопрос, допустимо ли зачисление этих средств не на личный счет военного, а, например, на карточку жены. Такие решения обычно связаны с условиями службы, в частности пребыванием в зоне боевых действий, или с необходимостью более удобного распоряжения семейными финансами.