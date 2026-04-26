Возврат средств за коммунальные услуги: как украинцам получить компенсацию

Компенсация расходов на коммуналку: кто получит деньги за переселенцев
В Украине пунктам эвакуации, транзитным центрам и приемным пунктам по-новому начисляют денежные компенсации за коммунальные услуги и топливо. Речь идет о выплатах за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующие изменения приняло правительство.
Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №405, сообщает Новини.LIVE.
Кому компенсируют расходы на коммунальные услуги
Компенсацию предоставляют владельцам или арендаторам объектов, которые после решений органов власти, предоставляются эвакуированным людям. Речь идет как о государственных, так и частных помещениях. То есть выплаты предусмотрены тем, кто предоставляет гражданам жилье в пунктах эвакуации.
Претендент на получение компенсации сам определяет, какую сумму должен получить. Она рассчитывается по фактическим затратам, также учитывается, какая часть помещения используется и сколько людей в нем находится.
Для расчета берется формула с соответствующими коэффициентами площади и загрузки. Если эвакуированные заняли все помещении, тогда компенсируют всю сумму расходов. Речь идет о компенсации за основные коммунальные услуги:
- газ;
- электроэнергия;
- отопление;
- горячую воду;
- централизованное водоснабжение и водоотвод; вывоз отходов;
- абонентское обслуживание.
Компенсация начисляется ежемесячно — до 25 числа (в декабре — до 23-го) на банковский счет.
Как получить компенсацию
Владелец или арендатор помещения готовит пакет документов:
- заявление на компенсацию;
- акт о размещении эвакуированных с указанием площади помещения, количества койко-мест и уровня их заполненности;
- подтверждающие счета за коммунальные услуги и топливо за отчетный период;
- расчет суммы расходов (указывается в заявлении).
Их можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Документы подаются до 10 числа месяца, после отчетного.
