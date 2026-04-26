Возврат средств за коммунальные услуги: как украинцам получить компенсацию

В Украине пунктам эвакуации, транзитным центрам и приемным пунктам по-новому начисляют денежные компенсации за коммунальные услуги и топливо. Речь идет о выплатах за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующие изменения приняло правительство.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №405, сообщает Новини.LIVE.

Кому компенсируют расходы на коммунальные услуги

Компенсацию предоставляют владельцам или арендаторам объектов, которые после решений органов власти, предоставляются эвакуированным людям. Речь идет как о государственных, так и частных помещениях. То есть выплаты предусмотрены тем, кто предоставляет гражданам жилье в пунктах эвакуации.

Подробнее о компенсации в 2026 году

Претендент на получение компенсации сам определяет, какую сумму должен получить. Она рассчитывается по фактическим затратам, также учитывается, какая часть помещения используется и сколько людей в нем находится.

Для расчета берется формула с соответствующими коэффициентами площади и загрузки. Если эвакуированные заняли все помещении, тогда компенсируют всю сумму расходов. Речь идет о компенсации за основные коммунальные услуги:

газ;

электроэнергия;

отопление;

горячую воду;

централизованное водоснабжение и водоотвод; вывоз отходов;

абонентское обслуживание.

Компенсация начисляется ежемесячно — до 25 числа (в декабре — до 23-го) на банковский счет.

Как получить компенсацию

Владелец или арендатор помещения готовит пакет документов:

заявление на компенсацию;

акт о размещении эвакуированных с указанием площади помещения, количества койко-мест и уровня их заполненности;

подтверждающие счета за коммунальные услуги и топливо за отчетный период;

расчет суммы расходов (указывается в заявлении).

Их можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Документы подаются до 10 числа месяца, после отчетного.

