Компенсация расходов на коммуналку: кто получит деньги за переселенцев

Компенсация расходов на коммуналку: кто получит деньги за переселенцев

Дата публикации 26 апреля 2026 08:45
Возврат средств за коммунальные услуги: как украинцам получить компенсацию
Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине пунктам эвакуации, транзитным центрам и приемным пунктам по-новому начисляют денежные компенсации за коммунальные услуги и топливо. Речь идет о выплатах за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующие изменения приняло правительство.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №405, сообщает Новини.LIVE.

Кому компенсируют расходы на коммунальные услуги

Компенсацию предоставляют владельцам или арендаторам объектов, которые после решений органов власти, предоставляются эвакуированным людям. Речь идет как о государственных, так и частных помещениях. То есть выплаты предусмотрены тем, кто предоставляет гражданам жилье в пунктах эвакуации.

Подробнее о компенсации в 2026 году

Претендент на получение компенсации сам определяет, какую сумму должен получить. Она рассчитывается по фактическим затратам, также учитывается, какая часть помещения используется и сколько людей в нем находится.

Для расчета берется формула с соответствующими коэффициентами площади и загрузки. Если эвакуированные заняли все помещении, тогда компенсируют всю сумму расходов. Речь идет о компенсации за основные коммунальные услуги:


  • газ;
  • электроэнергия;
  • отопление;
  • горячую воду;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод; вывоз отходов;
  • абонентское обслуживание.

Компенсация начисляется ежемесячно — до 25 числа (в декабре — до 23-го) на банковский счет.

Как получить компенсацию

Владелец или арендатор помещения готовит пакет документов:

  • заявление на компенсацию;
  • акт о размещении эвакуированных с указанием площади помещения, количества койко-мест и уровня их заполненности;
  • подтверждающие счета за коммунальные услуги и топливо за отчетный период;
  • расчет суммы расходов (указывается в заявлении).

Их можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Документы подаются до 10 числа месяца, после отчетного.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за нарушений в начислениях, потребителям вернут часть уплаченных за коммунальные услуги средств. Ожидается, что предприятия вернут более 400 000 гривен. Известно, кто именно получит деньги.

Еще Новини.LIVE сообщали, для кого может подорожать электроэнергия с 1 мая. Изменений стоит ждать тем, кто отапливает дом электричеством. Сезонный тариф будет актуальным только до 30 апреля.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
