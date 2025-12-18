Выплаты приемным родителям и родителям-воспитателям — сколько будут начислять с 1 января

Семья с детьми на зимней прогулке. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года размер денежного обеспечения родителям-воспитателям, а также приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях будет определяться по новой формуле. Выплаты будут рассчитываться с учетом количества детей и наличия у них инвалидности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут получать приемные родители и родители-воспитатели.

Как изменится размер выплат приемным родителям

Постановление Кабинета Министров Украины от 01 октября 2025 года №1241 предусматривает, что с 1 января 2026 года денежное обеспечение для приемных родителей и родителей-воспитателей будет рассчитываться по новой формуле:

ГЗ = (2,5 х ПМ) + (1,5 х ПМ х (К - Ки - Киа - 1)) + (2 х ПМ х Ки) + (3,5 х ПМ х Киа).

В этой формуле:

ПМ — прожиточный минимум для трудоспособных лиц (с 1 января 2026 года — 3 328 грн);

К — общее количество приемных детей и детей-воспитанников, которые фактически воспитываются в семье в расчетном месяце;

Кі — количество приемных детей и детей-воспитанников с инвалидностью (кроме подгруппы А), которые фактически воспитываются в семье в расчетном месяце;

Кіа — количество приемных детей и детей-воспитанников с инвалидностью подгруппы А, которые фактически воспитываются в семье в расчетном месяце.

Если выражение (К - Ки - Киа - 1) имеет отрицательное значение, для расчета применяется условное значение — ноль.

Важно отметить, что речь идет именно о денежном обеспечении для приемных родителей и родителей-воспитателей, направленном на поддержку их труда и выполнения обязанностей.

Выплата денежного обеспечения осуществляется ежемесячно независимо от пенсии, алиментов, стипендии или государственной помощи, выплачиваемой на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка.

Какой будет социальная помощь на детей-сирот

В Минсоцполитики уточнили, что размер социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроенных в приемные семьи и детские дома семейного типа, останется без изменений.

Сейчас государственная социальная помощь предоставляется в размере:

2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (с 2026 года размер ПМ для детей в возрасте до 6 лет составит 2 817 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн);

на детей с инвалидностью — 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего образования, на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания соответствующих учебных заведений размер государственной социальной помощи составляет:

2,5 прожиточного минимума для трудоспособного лица (с 2026 года ПМ для трудоспособных лиц — 3 328 грн);

для лиц с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Размер государственной социальной помощи гражданам, проживающим на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%.

