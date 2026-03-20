Минимальная зарплата в апреле: в сумму зачислят не все доплаты

Женщина достает деньги из кошелька.

В апреле в Украине продолжат действовать правила по минимальной заработной плате за полностью выполненную месячную или часовую норму, законодательно закрепленные с начала года. В Гоструда объяснили нюансы начисления гарантированных выплат.

Гарантии минимальной заработной платы в Украине в апреле

Согласно статье 31 закона "Об оплате труда", в следующем месяце уровень заработной платы работников за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не сможет быть ниже законодательно закрепленного размера минимальной зарплаты.

Статья 8 закона "О Госбюджете Украины на 2026 год" предусматривает, что минимальная заработная плата будет иметь четкие показатели:

В месячном размере — 8 647 грн; В почасовом размере — 52 грн.

Однако речь идет не о чистой сумме, ведь на "руки" работники получат несколько меньше из-за удержания налогов из минимальной зарплаты:

5% военного сбора — 432 грн;

18% налога на доходы физических лиц — 1 556 грн.

Выплаты, которые не могут быть учтены в минималку

Как отмечают в Гоструда, в расчет минимальной заработной платы не включаются некоторые выплаты.

Согласно законодательству, в перечне выплат, которые не могут быть зачислены в минимально гарантированный размер зарплаты:

доплата за выполнение работы в неблагоприятных условиях труда/повышенного риска для здоровья;

доплата за работу в ночное время;

оплата сверхурочных часов;

доплата за разъездной характер работ;

премия к праздничным/юбилейным датам.

Частые вопросы

Может ли работодатель платить меньше минималки

По информации Гоструда, если начисленная зарплата работника за полностью выполненную месячную норму будет ниже минимальной, то работодатель должен доплатить необходимую сумму до 8 647 грн. Такую доплату необходимо осуществлять ежемесячно и выплачивать вместе с зарплатой. Ниже сумма может быть, только если работник не выполнил необходимую норму работы по собственной вине.

Как изменились минимальные и максимальные страховые выплаты

В 2026 году из-за роста минимальной зарплаты повысились минимальные и максимальные страховые выплаты для лиц со стойкой утратой профессиональной трудоспособности: