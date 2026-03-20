Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Минимальная зарплата в апреле: в сумму зачислят не все доплаты

Минимальная зарплата в апреле: в сумму зачислят не все доплаты

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 14:30
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В апреле в Украине продолжат действовать правила по минимальной заработной плате за полностью выполненную месячную или часовую норму, законодательно закрепленные с начала года. В Гоструда объяснили нюансы начисления гарантированных выплат.

О том, какие будут применять нормы в вопросе выплаты минимальной зарплаты в апреле 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Гарантии минимальной заработной платы в Украине в апреле

Согласно статье 31 закона "Об оплате труда", в следующем месяце уровень заработной платы работников за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не сможет быть ниже законодательно закрепленного размера минимальной зарплаты.

Статья 8 закона "О Госбюджете Украины на 2026 год" предусматривает, что минимальная заработная плата будет иметь четкие показатели:

  1. В месячном размере — 8 647 грн;
  2. В почасовом размере — 52 грн.

Однако речь идет не о чистой сумме, ведь на "руки" работники получат несколько меньше из-за удержания налогов из минимальной зарплаты:

  • 5% военного сбора — 432 грн;
  • 18% налога на доходы физических лиц — 1 556 грн.

Выплаты, которые не могут быть учтены в минималку

Как отмечают в Гоструда, в расчет минимальной заработной платы не включаются некоторые выплаты.

Согласно законодательству, в перечне выплат, которые не могут быть зачислены в минимально гарантированный размер зарплаты:

  • доплата за выполнение работы в неблагоприятных условиях труда/повышенного риска для здоровья;
  • доплата за работу в ночное время;
  • оплата сверхурочных часов;
  • доплата за разъездной характер работ;
  • премия к праздничным/юбилейным датам.

Еще мы писали, что в этом году в Украине действуют особые правила в вопросе выплаты зарплаты, продиктованные военным положением. В частности, работодатели имеют право без предупреждения сократить сумму оплаты труда и лишь поставить перед соответствующим фактом.

Также сообщалось, какой в 2026 году средний уровень зарплаты в украинских госорганах. Известно, что самый высокий показатель зафиксирован в Нацкомиссии по тарифам — 84 600 грн.

Частые вопросы

Может ли работодатель платить меньше минималки

По информации Гоструда, если начисленная зарплата работника за полностью выполненную месячную норму будет ниже минимальной, то работодатель должен доплатить необходимую сумму до 8 647 грн. Такую доплату необходимо осуществлять ежемесячно и выплачивать вместе с зарплатой. Ниже сумма может быть, только если работник не выполнил необходимую норму работы по собственной вине.

Как изменились минимальные и максимальные страховые выплаты

В 2026 году из-за роста минимальной зарплаты повысились минимальные и максимальные страховые выплаты для лиц со стойкой утратой профессиональной трудоспособности:

  • минимальный размер ежемесячной выплаты в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности должен быть равен уровню минимальной зарплаты — 8 647 грн;
  • максимальный размер ежемесячной выплаты не может быть выше четырех минимальных зарплат — 34 588 грн (8 647 грн × 4).

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации