Денежное обеспечение в ВСУ: о чем Украина договорилась с Европейским Союзом

Полномасштабная война с Россией оказывает существенное давление на украинскую экономику. Поэтому Украина зависит от финансовой помощи, которую предоставляют международные партнеры. Тем временем страны Европейского Союза (ЕС) впервые согласились на то, чтобы часть выделенных средств направить на денежное обеспечение украинских военнослужащих.

Речь идет о новом кредите от Европейского Союза, против которого выступала Венгрия, сказал в эфире Ранок.LIVE депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко.

Кредит от ЕС и зарплаты в ВСУ

По словам Арсения Пушкаренко, Украина всегда придерживалась обязательства, что военная помощь идет отдельно от финансовой поддержки международными институтами нашего бюджета. То есть то, что получает бюджет — это не военные расходы.

"Этот кредит, который наконец одобрили, когда сняли блокировку Венгрии, было впервые договорено, что нам позволят из этих денег привлекать средства на нужды Сил безопасности и обороны именно на денежное обеспечение военнослужащих", — сказал Пушкаренко.

Он отметил, что до завершения войны Украина не возвращает деньги, выданные в этом кредите. Они получены под обездвиженные российские активы, а проценты платят государства, которые предоставили нам этот кредит.

"Мы сегодня должны принять решение по пересмотру мотивации для действующих военнослужащих, особенно тех, кто на переднем крае, и тех, кого мы сегодня ангажируем в рамках мобилизации", — отметил народный депутат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине рассматривается введение контрактной формы службы и введение дифференцированной оплаты. Переход должен состояться после полного аудита денежного обеспечения военных. Ожидается, что эти изменения в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) начнутся в 2026 году.

Как рассказывали Новини.LIVE, в мае минимальные выплаты защитникам, которые находятся в армии до 1 года и служат на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава, составят не менее 20 130,05 гривен. В данную сумму не учитываются дополнительные надбавки и премии. Размер, например, "боевых" надбавок зависит от места службы и задач, выполняемых военнослужащим.

Еще Новини.LIVE сообщали о выплатах только мобилизованным украинцам. Когда человек завершает все процедуры в ТЦК и получает вывод ВЛК, он едет на БЗВП. Подготовка будущих защитников длится 51 день.