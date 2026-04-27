Главная Финансы Выплаты военнослужащим: какими будут оклады и "боевые" в мае

Дата публикации 27 апреля 2026 17:35
Денежное обеспечение военнослужащих: как будут начислять оклады и "боевые" в мае
Военные на учениях, деньги в кошельке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых формирований получают денежное обеспечение дважды в месяц. Основная часть оклада поступает на банковские карточки в первой половине месяца, тогда как премии и дополнительные выплаты, в частности "боевые", начисляются после 20 числа. Размер выплат определяется рядом факторов — от места службы до сложности и характера выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, сколько выплатят военнослужащим в мае 2026 года.

Денежное обеспечение военных формируется в соответствии с действующими нормативными документами. Среди ключевых — Порядок выплаты денежного обеспечения, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260, приказ Минобороны от 22 мая 2017 года №280, а также решение Министра обороны Украины от 16 января 2024 года №183/уд. Сейчас новых изменений или дополнений в эти акты не принимали, поэтому в мае выплаты будут осуществляться по ранее установленным правилам.

Какую минимальную сумму получат защитники

Базовый уровень денежного обеспечения зависит от звания и выслуги лет. Военные с опытом службы до одного года на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава получают не менее 20 130,05 грн в месяц без учета дополнительных надбавок и премий.

Сколько начислят "боевых" в мае

Размер доплат, в том числе так называемых боевых, напрямую связан с местом службы и выполняемыми задачами:

  • 30 000 грн — для военных, привлеченных к выполнению боевых или специальных задач — это может включать подготовку к боевым действиям, управление подразделениями, логистическое обеспечение, разминирование, противовоздушную оборону или охрану критической инфраструктуры;
  • 50 000 грн — получают военнослужащие, которые работают в штабах, органах военного управления и командных структурах, координирующих действия подразделений, в том числе вне зон активных боевых действий;
  • 100 000 грн — такая доплата предусмотрена для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой.

Отдельно действует накопительная выплата в размере 70 000 грн. Она начисляется тем военным, которые суммарно провели не менее 30 дней на линии соприкосновения или в тылу противника, выполняя боевые или специальные задачи.

Кроме регулярных выплат, часть военнослужащих в мае может получить единовременную помощь — в частности оздоровительные выплаты, подъемную помощь или материальную поддержку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в правительстве планируют изменить условия начисления денежного обеспечения военнослужащим. Для защитников хотят ввести контрактную форму службы с дифференцированной оплатой. Минобороны работает над тем, чтобы как можно быстрее внедрить новую систему.

Также Новини.LIVE писали, сколько доплачивают к пенсии участникам боевых действий. Ветераны имеют право на надбавки независимо от оснований выхода на пенсию — по возрасту, выслуге лет или в связи с инвалидностью. В 2026 году предусмотрено три вида доплат к пенсии УБД.

денежное довольствие выплаты военным боевые выплаты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
