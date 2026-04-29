Грошове забезпечення у ЗСУ: про що Україна домовилася з Європейським Союзом

Гроші в кишені, військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Повномасштабна війна з Росією чинить суттєвий тиск на українську економіку. Тож Україна залежить від фінансової допомоги, яку надають міжнародні партнери. Тим часом країни Європейського Союзу (ЄС) вперше погодилися на те, щоб частину виділених коштів спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців.

Йдеться про новий кредит від Європейського Союзу, проти якого виступала Угорщина, сказав в етері Ранок.LIVE депутат від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко.

Кредит від ЄС і зарплати у ЗСУ

За словами Арсенія Пушкаренка, Україна завжди дотримувалася зобов'язання, що військова допомога йде окремо від фінансової підтримки міжнародними інституціями нашого бюджету. Тобто те, що отримує бюджет — це не військові видатки.

"Цей кредит, який нарешті схвалили, коли зняли блокування Угорщини, було вперше домовлено, що нам дозволять з цих грошей залучати кошти на потреби Сил безпеки й оборони саме на грошове забезпечення військовослужбовців", — сказав Пушкаренко.

Він зауважив, що до завершення війни Україна не повертає гроші, видані в рамках цього кредиту. Вони отримані під знерухомлені російські активи, а відсотки сплачують держави, які надали нам цей кредит.

Читайте також:

"Ми сьогодні повинні прийняти рішення по перегляду мотивації для чинних військовослужбовців, особливо тих, хто на передньому краї, і тих, кого ми сьогодні ангажуємо в рамках мобілізації", — зазначив народний депутат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розглядають запровадження контрактної форми служби й введення диференційованої оплати. Перехід має відбутися після повного аудиту грошового забезпечення військових. Очікується, що ці зміни у Збройних силах України (ЗСУ) розпочнуться у 2026 році.

Як розповідали Новини.LIVE, у травні мінімальні виплати захисникам, які перебувають в армії до 1 року й служать на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, становитимуть щонайменше 20 130,05 гривень. У цю суму не враховуються додаткові надбавки та премії. Розмір, наприклад, "бойових" надбавок залежить від місця служби та завдань, які виконує військовослужбовець.

Ще Новини.LIVE повідомляли про виплати щойно мобілізованим українцям. Коли людина завершує усі процедури у ТЦК та отримує на руки висновок ВЛК, вона їде на БЗВП. Підготовка майбутніх захисників триває 51 день.