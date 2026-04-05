Льготы на коммуналку для УБД: в каких числах должны прийти выплаты в апреле

Военнослужащие со статусом участника боевых действий пользуются льготами на коммунальные услуги. Эти льготы монетизируются и ежемесячно поступают на карточки защитников в денежной форме.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах УБД должны получить компенсацию за коммуналку в апреле.

Когда УБД приходят льготы на коммуналку

В соответствии с Порядком предоставления льгот в денежной форме по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденного Кабмином Украины, начисление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется ежемесячно.

Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление о предоставлении льготы в течение 10 рабочих дней, а решение о назначении или отказе направляется в течение 3 дней.

Списки на выплату компенсаций за коммуналку ПФУ формирует ежемесячно до 25 числа. После их утверждения деньги перечисляют на банковские карты льготников. Обычно это происходит 5 числа следующего месяца, но иногда возникают задержки и средства приходят позже этой даты на несколько дней.

Какую сумму возвращают за коммуналку УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает такие льготы для УБД:

75% — на квартплату;

75% — на газ, отопление, электроэнергию, водоснабжение, водоотвод, вывоз мусора;

75% — на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления.

Сначала льготник самостоятельно платит полную сумму за полученные жилищно-коммунальные услуги. Ежемесячно на его счет возвращают 75% от стоимости этих услуг.

Стоит отметить, что 75% скидки на коммуналку предоставляется только в пределах установленных государством норм. Например, для расчета льгот на квартплату и отопление принимается во внимание площадь не более 21 кв. м на каждого жителя плюс 10,5 кв. м на домохозяйство в целом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько получают сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Штат ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и работников. Зарплаты им начисляют по разному принципу.

Также Новини.LIVE писали, каким будет минимальное денежное обеспечение военнослужащих в апреле. Размер выплат может отличаться в каждом отдельном случае. При этом есть гарантированный минимум, ниже которого защитники не получают.