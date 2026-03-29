Выплаты военнослужащим в апреле: размер основных окладов и доплат

Военные, которые несут службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях получают выплаты дважды в месяц. Основной оклад зачисляют на карточки в первой половине месяца, премии и боевые — после 20 числа. Суммы зависят от места службы, сложности выполняемых задач и других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы украинские защитники получат в апреле 2026 года.

Что входит в денежное обеспечение военнослужащих

Размер ежемесячных и единовременных выплат регулируется рядом документов. Это:

Порядок выплаты денежного обеспечения военным и отдельным категориям лиц, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260. Приказ Минобороны от 22 мая 2017 года №280 по организации финансового обеспечения подразделений ВСУ (с изменениями). Решение Министра обороны Украины от 16 января 2024 года №183/уд.

По состоянию на март 2026 года никаких изменений и дополнений в эти нормативно-правовые акты не вносилось. Поэтому в апреле военнослужащим начислят денежное обеспечение по тому же принципу, что и раньше.

Каким будет минимальный оклад защитника в апреле

Военнослужащие, стаж службы которых менее одного года на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава, получают минимум 20 130,05 грн. Это гарантированный базовый уровень денежного обеспечения без учета дополнительных премий и боевых надбавок.

Размер "боевых" и доплат в апреле

Сумма дополнительных выплат для военнослужащих определяется местом службы и характером выполняемых задач.

В частности, 30 тысяч гривен предусмотрено для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи в соответствии с приказами — речь идет об интенсивной подготовке к бою, управлении войсками, обеспечении логистики, разминировании, противовоздушной защите и охране критической инфраструктуры на земле.

Вознаграждение в 50 тысяч гривен получают военные, которые работают в структурах военного управления, штабах и командных органах, координирующих подразделения, в том числе и за пределами зон активных боевых действий.

Максимальную доплату — 100 тысяч гривен — начисляют бойцам, которые непосредственно участвуют в боях на передовой, действуют на временно оккупированных территориях или в "серой зоне" между позициями Сил обороны и противника. К этой категории также относятся ракетные войска, артиллерия и подразделения противовоздушной обороны.

Кроме этого, действует накопительная доплата в размере 70 тысяч гривен. Ее выплачивают тем военным, которые суммарно провели не менее 30 дней на линии соприкосновения или в тылу врага, выполняя боевые или специальные задачи.

Некоторые защитники получат в апреле одноразовые доплаты — оздоровительные, подъемную и материальную помощь.

Частые вопросы

