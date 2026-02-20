Выплаты в 10 800 грн — где граждане получат денежную помощь от США

Деньги и женщина за компьютером. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце зимы жители одной из областей, регулярно страдающей от российских обстрелов, могут получить денежную помощь по проекту от благотворительного фонда "Право на защиту", координируемого международной организацией ACTED и при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Открыта регистрация на помощь в размере 10 800 грн.

Где граждане получат выплаты от США

Речь идет о проекте "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)", который охватит несколько регионов. В феврале возможность подать заявки появилась у жителей Днепропетровской области, а именно Апостоловской громады Криворожского района.

Размер помощи составляет 3 600 грн на каждого человека в семье в месяц. Финансирование будет покрывать трехмесячный период, то есть составит 10 800 грн в "одни руки".

Среди основных условий для получения права на выплаты:

Отсутствует помощь от БФ "Право на защиту"/других организаций за последние три месяца; Являются гражданам Украины/другой страны, имеется действительный вид на жительство; Стоят на учете в реестре внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года; Проживают в целевой громаде; Доход не превышает 6 318 грн на одного человека в семье в месяц (без учета соцпомощи/льгот).

Также важно иметь категорию уязвимости: лица с инвалидностью I или II группы, с серьезными болезнями, пенсионеры, одинокие родители с детьми, многодетные семьи, хозяйства с беременными и малолетними детьми.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Предварительно подать заявку могут лица или домохозяйства, которые соответствуют условиям регистрации, заполнив специальную анкету.

"Форма предназначена для предварительного сбора контактной информации потенциальных участников программы. Если ваше домохозяйство соответствует критериям регистрации, сотрудники Фонда позвонят вам с целью верификации информации и проверки соответствия указанным критериям регистрации. При положительном решении после беседы заявитель будет приглашен на очную регистрацию с уведомлением даты, времени и места ее проведения", — говорится в сообщении.

Другая помощь на Днепропетровщине

Также УВКБ ООН работает в Днепропетровской области. В рамках программы средства предоставляют двум ключевым группам граждан: переселенцам и беженцам, которые вернулись в Украину. Выплаты предоставляют на три месяца: каждый человек в семье получит по 10 800 грн.

Помощь дают, если до этого не имели подобных выплат от организаций за последние три месяца.

Запись на регистрацию открывают в порядке живой очереди по такому адресу в г. Днепр: ул. Юлиуша Словацкого, 14 (до полного набора списков).

Ранее мы писали, что зимой граждане могут подать заявки в программе, которую реализует Норвежский совет по делам беженцев. Уязвимые группы людей смогут подать заявки на портале организации до 25 февраля.

Еще сообщалось, что в феврале украинцам доступна возможность регистрации в проекте, предусматривающем предоставление финпомощи на сельское хозяйство. По программе, предоставят гранты в размере от 780 долларов.