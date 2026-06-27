Деньги на медицинский скрининг: почему выплата может исчезнуть с карты уже 1 июля

Врач заполняет документы, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У украинцев ещё есть несколько дней, чтобы воспользоваться одной из государственных выплат. Речь идёт о гражданах, принявших участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Полученную финансовую помощь необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

Об этом сообщалось на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Новини.LIVE.

Кто может потерять деньги по программе "Скрининг здоровья 40+"

Условия программы предусматривали, что по 2000 гривен выплачивались украинцам в возрасте 40 лет и старше. Это выплата на прохождение медицинского обследования. Деньги, начисленные до 1 мая, должны быть потрачены до 30 июня.

"1 июля счет будет заблокирован, а деньги автоматически вернутся в государственный бюджет", — предупредили в министерстве.

В то же время остальные участники программы могут тратить деньги ещё два месяца, поскольку денежная помощь им начислялась после 1 мая. Но когда этот двухмесячный срок истечёт — неиспользованные деньги также будут отозваны государством.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, участники государственной программы "Национальный кэшбэк" также должны потратить свои накопления до 30 июня 2026 года. С 1 июля программа будет работать в обычном режиме.

Деньги за покупку украинских товаров будут начисляться как обычно, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца за предыдущий. Кэшбэк за покупки в мае украинцам выплатят в июле. Далее начисления будут производиться по стандартному графику.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области будут выплачивать финансовую помощь украинцам от организации UNHCR Ukraine. В июне деньги смогут получить ВПЛ и беженцы. Присоединиться к проекту можно, заполнив предварительную анкету.

Еще Новини.LIVE писали о помощи от Эстонии. Программа работает для жителей одной из общин в Харьковской области. Выплаты доступны уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны.