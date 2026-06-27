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Головна Фінанси Гроші скоро спишуться: хто може втратити 2000 гривень допомоги

Гроші скоро спишуться: хто може втратити 2000 гривень допомоги

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 14:42
Гроші на скринінг здоров'я: чому виплата може зникнути з картки вже 1 липня
Лікарка заповнює документи, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українців ще є декілька днів для того, щоб використати одну із державних допомог. Йдеться про громадян, які взяли участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Отриману фіндопомогу потрібно використати до 30 червня 2026 року. 

Про це повідомлялося на сайті Міністерства охорони здоров’я України, передає Новини.LIVE

Хто може втратити гроші на "Скринінг здоров’я 40+"

Умови програми передбачали, що по 2000 гривень платили українцям у віці 40 років і старше. Це виплата на проходження медичного обстеження. Гроші, які нараховані до 1 травня, повинні бути витрачені до 30 червня.

"1 липня рахунок буде заблоковано, а гроші автоматично повернуться до державного бюджету", — попередили у міністерстві. 

Натомість інші учасники програми можуть витрачати гроші ще два місяці, оскільки грошову допомогу їм нараховували після 1 травня. Та коли цей двомісячний термін мине — невикористані гроші також будуть відкликані державою.

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Нагадаємо, користувачі держпрограми "Національний кешбек" свої накопичення теж мають витратити до 30 червня 2026 року. З 1 липня програма працюватиме у звичному режимі.

Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться як завжди, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця за попередній. Кешбек за покупки в травні, українцям виплатять у липні. Далі нарахування відбуватиметься за стандартним графіком.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині виплачуватимуть фіндопомогу українцям від організації UNHCR Ukraine. У червні гроші зможуть отримати ВПО та біженці. Долучитися до проєкту можна, якщо заповнити попередню анкету.

Ще Новини.LIVE писали про допомогу від Естонії. Програма працює для жителів однії з громад у Харківській області. Виплати доступні вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни.

фінансова допомога грошова допомога грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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