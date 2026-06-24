Выплаты от UNHCR Ukraine: где на западе страны принимают заявки в июне

Пожилые люди, денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

24 июня 2026 года в одной из западных областей Украины началась регистрация на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев. Подать заявки смогут жители сразу двух городов.

О том, кому и где доступна помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто получил право на выплаты от UNHCR Ukraine в июне

Речь идет о реализации проекта в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту". Мобильные группы по сбору данных будут работать в городах Шептицкий и Городок Львовской области.

Принять участие в проекте могут несколько категорий граждан, которых непосредственно затронула война:

Внутренне перемещенные лица (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации. Переселенцы (от 46 дней до 6 месяцев), вынужденно переехавшие из-за войны. Беженцы, вернувшиеся из-за границы после выезда в связи с военными действиями (в течение 12 месяцев и не ранее чем через три месяца).

Основными критериями отбора для последних двух категорий являются:

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доход на одного члена семьи в месяц не должен превышать 8 300 грн;

близость к линии фронта/условия проживания/состав семьи/наличие факторов уязвимости.

Важно также то, что граждане могут обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если ранее получали аналогичные выплаты от других международных фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Размер выплат будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн (для каждого члена семьи).

Как гражданам зарегистрироваться на выплаты

По информации организаторов, прием заявителей во Львовской области будет проходить по предварительной записи. Для регистрации необходимо заполнить электронную форму.

После этого представители фонда по телефону сообщат, когда необходимо прийти на индивидуальный прием в случае соответствия критериям проекта. Заявки будут приниматься до 15:00 24 июня 2026 года.

"После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

Граждане должны подготовить документы для окончательной регистрации (оригиналы):

паспорт и налоговый номер (ИНН);

справку ВПЛ (подтверждение перемещения);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту (номер счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Также важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации, за исключением маломобильных людей и детей до трех лет. Для них регистрация будет возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

Окончательные решения о возможности регистрации будут принимать специалисты фонда после проведения личного собеседования и проверки на соответствие всем требованиям проекта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне в одном из регионов открыли регистрацию на денежную помощь в размере 10 800 грн. Получить право на нее могут граждане, пострадавшие от войны и имеющие уязвимости: люди старше 60 лет, граждане с I–III группой инвалидности и люди с заболеваниями.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто сможет получить помощь от Эстонии. Программа распространяется на одну из громад Харьковской области. Выплаты доступны уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны. Их можно будет направить, в частности, на развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания. Размер выплат составляет от 29 000 до 42 000 грн.