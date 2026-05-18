Нацкэшбек надо использовать до 30 июня: украинцев предупредили о списании средств

Сайт программы "Национальный кэшбэк", банковская карта, деньги.

Средства, накопленные на карточках по программе "Национальный кэшбек", нужно использовать до 30 июня. Неиспользованные до конца указанных суток накопления вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передают Новини.LIVE.

Продолжат ли для украинцев Нацкэшбек

В ведомстве добавили, что с 1 июля программа "Национальный кэшбек" продолжит работать в обычном режиме. Средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда и выплачиваться после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Выплаты за покупки, совершенные в апреле, украинцы получат на карты в конце мая. Их также надо использовать до 30 июня.

Кэшбек за майские покупки, выплатят соответственно уже в июле. В дальнейшем начисление будет происходить по стандартному графику.

Куда можно потратить средства Нацкешбека

Как напомнили в Минэкономики, карточкой Национального кэшбэка можно рассчитаться за:

коммунальные и почтовые услуги;

продукты;

медицинские изделия и лекарства украинского производства;

книги;

печатную продукцию.

Кроме того, кэшбек можно перевести на благотворительность, в частности как донаты на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинское правительство продлило "Национальный кэшбек". Программа реализуется по дифференцированному принципу. Он предусматривает два уровня кэшбэка в зависимости от структуры импорта в отдельных товарных категориях.

Также Новини.LIVE писали, сколько средств выплатили украинцам по программе "Национальный кэшбек". Большинство граждан потратили его на оплату коммунальных услуг. Отечественный бизнес благодаря инициативе получил не менее 20 миллиардов выручки.