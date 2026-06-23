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Главная Финансы Денежная помощь от Эстонии: кто может оформить сумму 42 000 грн

Денежная помощь от Эстонии: кто может оформить сумму 42 000 грн

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Дата публикации 23 июня 2026 11:00
Выплаты от Эстонии: кто получит денежную помощь в размере 42 000 грн
Пожилые люди, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине проходит очередной этап регистрации в программе представительства "Эстонского совета по делам беженцев" по предоставлению финансовой помощи на развитие предпринимательства. Подать заявки на участие в ней могут жители только одного из регионов до 25 июня 2026 года.

О том, кто может рассчитывать на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто получит денежную помощь от Эстонии в размере 42 000 грн

По информации организаторов, речь идет о реализации "Программы экстренной поддержки средств к существованию", которая охватывает Безлюдовскую громаду Харьковской области.

Целью данной программы является усиление средств к существованию для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны, создание новых источников доходов и поддержка граждан в достижении прожиточного минимума.

Домохозяйствам будет предоставлена денежная помощь на начало или возобновление экономической деятельности.

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При рассмотрении заявок будут учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Подавать заявки имеют право следующие социально уязвимые категории населения:

  1. Домохозяйства, в которых проживают внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  2. Семьи, в которых есть хотя бы один безработный в возрасте старше 50 лет;
  3. Домохозяйства с тремя и более детьми до 18 лет;
  4. Семьи с детьми до двух лет;
  5. Домохозяйства с несовершеннолетними детьми, возглавляемые одинокими матерями или отцами;
  6. Семьи, в которых есть люди с инвалидностью I–II группы, хроническими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
  7. Домохозяйства с пожилыми людьми в возрасте от 60 лет;
  8. Семьи, в которых все члены в возрасте от 18 до 49 лет являются безработными.

Предпочтение будет отдаваться заявителям, у которых нет постоянной работы и доходов. Также приоритет будет отдаваться ВПЛ и жителям громады, пострадавшим в результате войны.

Какие документы необходимы и как подать заявку на выплаты

По данным организации, граждане должны иметь как минимум один из следующих документов:

  • подтверждение регистрации в населенном пункте из "Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия";
  • медицинская справка о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий;
  • подтверждение потери кормильца в результате войны;
  • справка об инвалидности в результате войны;
  • акт о повреждении/разрушении имущества;
  • справка о статусе переселенца;
  • удостоверение участника боевых действий (УБД).

Обязательное условие: граждане не получали подобную помощь от ERC или других организаций за последний год.

Средства будут выделены на птицеводство, разведение коров, свиноводство, кролиководство, козоводство, другое животноводство, производство пищевой продукции, оказание услуг и тепличные хозяйства в размере от 29 000 до 42 000 грн.

Для предварительной регистрации в программе граждане должны заполнить специальную форму до 23:59 24 июня 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому предусмотрено предоставление помощи лицам с инвалидностью I–III группы в размере от 200 000 до 1 000 000 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате военной агрессии РФ. Такая помощь назначается и выплачивается Пенсионным фондом. В 2026 году правительство урегулировало процедуру предоставления выплаты.

Еще Новини.LIVE сообщали, что летом в одной из областей некоторые граждане получат помощь по программе, реализуемой при финансовой поддержке США. В ее рамках предусмотрено выделение на бизнес до 4 100 евро. Граждане только в одной из областей имеют право подавать заявки, предварительно разработав финансовый план.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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