Скрининг здоровья после 40 — как получить 2 тыс. гривен

С 1 января в Украине начала работать государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, получают 2 тыс. гривен на медицинское обследование.

О том, как получить деньги и почему программу запускают именно сейчас, в колонке для РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Приглашение на скрининг поступает в Дію автоматически, через 30 дней после дня рождения. Это касается всех украинцев в возрасте от 40 лет, независимо от места жительства.

"Государство настроило процесс так, чтобы человеку не приходилось ничего искать. Услуга сама появляется в нужный момент", — отметила Валерия Коваль.

В Дії нужно:

принять приглашение

заказать Дія.Карту или воспользоваться уже имеющейся

в течение семи дней получить 2000 грн.

Деньги можно использовать только на медицинский скрининг. Снять их или потратить на что-то другое невозможно.

Где можно пройти обследование

Ограничений по месту регистрации нет. Можно выбрать любое медучреждение — государственное, коммунальное или частное, если оно подключено к программе.

Для тех украинцев, кто не пользуется Дією, есть альтернатива. Можно оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться с ней в ЦПАУ.

Что входит в скрининг и зачем он нужен

Скрининг — это комплексная оценка состояния организма:

сердечно-сосудистые риски,

работа почек,

ментальное здоровье.

После обследования врач дает рекомендации, а при необходимости - сразу назначает лечение. По замыслу правительства, это должно стать полноценной системой поддержки, а не разовой акцией.

