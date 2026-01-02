Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на медицинское обследование — условия получения 2000 грн

Деньги на медицинское обследование — условия получения 2000 грн

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 19:15
Скрининг здоровья после 40 — как получить 2 тыс. гривен
Врач с пациенткой. Фото: Freepik

С 1 января в Украине начала работать государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, получают 2 тыс. гривен на медицинское обследование.

О том, как получить деньги и почему программу запускают именно сейчас, в колонке для РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Реклама
Читайте также:

Как получить 2000 гривен через Дію

Приглашение на скрининг поступает в Дію автоматически, через 30 дней после дня рождения. Это касается всех украинцев в возрасте от 40 лет, независимо от места жительства.

"Государство настроило процесс так, чтобы человеку не приходилось ничего искать. Услуга сама появляется в нужный момент", — отметила Валерия Коваль.

В Дії нужно:

  • принять приглашение
  • заказать Дія.Карту или воспользоваться уже имеющейся
  • в течение семи дней получить 2000 грн.

Деньги можно использовать только на медицинский скрининг. Снять их или потратить на что-то другое невозможно.

Где можно пройти обследование

Ограничений по месту регистрации нет. Можно выбрать любое медучреждение — государственное, коммунальное или частное, если оно подключено к программе.

Для тех украинцев, кто не пользуется Дією, есть альтернатива. Можно оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться с ней в ЦПАУ.

Что входит в скрининг и зачем он нужен

Скрининг — это комплексная оценка состояния организма:

  • сердечно-сосудистые риски,
  • работа почек,
  • ментальное здоровье.

После обследования врач дает рекомендации, а при необходимости - сразу назначает лечение. По замыслу правительства, это должно стать полноценной системой поддержки, а не разовой акцией.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине с 1 января также запускают систему еЧек — это электронный чек, который будет появляться в банковском приложении после оплаты картой. Бумажные чеки при этом не отменяют, сервис будет добровольным.

Также мы писали, что представительство UNHCR Ukraine, Агентства ООН по делам беженцев, выплатит некоторым украинцам по 10,8 тыс. грн в январе.

Дия медики деньги врачи медобследование
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации