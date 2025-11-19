Цены на рапс взлетели вверх — что влияет на стоимость в ноябре

Зерновые. Фото: УНИАН

В Украине на внутреннем агрорынке рапсом интересуются фермеры и компании, поэтому цены менялись в зависимости от направления торговли. При этом колебания цен было не существенным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Торговля рапсом

В ноябре часть заводов, перерабатывающих рапс, из-за привлекательной рентабельности соглашались повышать цены спроса на масличную до 24,5 тысячи гривен. В то же время, как отмечается на сайте АПК-Информ, перерабатывающие предприятия с достаточными запасами, или планировали переход на подсолнечник или сою, или снижали цены спроса до 23 тысяч гривен.

"Предложение рапса поступало довольно слабо, но участники рынка сообщали, что запасы масличной внутри страны остаются достаточно неплохие", — говорится в статье.

Цены на рапс

По данным на профильном портале Tripoli.land, в среду 19 ноября тонна рапса стоит 21 933 гривны. Это на 172 гривны дешевле, чем четыре дня назад.

Цены на рапс в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, во вторник, 11 ноября рапс на украинском рынке торговался по цене в 21 535 гривен. В период с 12 по 14 ноября цены на рапс были стабильными - 21 701 гривна за тонну.

Однако с 15 ноября началось подорожание: сначала цены подскочили 22 105 гривен, после чего резко снизились до 21 933 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, что зерно в Украине постепенно дорожает. На это, в частности, влияет ситуация с логистикой: железнодорожная доставка задерживается, зато возить продукцию автотранспортом сейчас слишком дорого. Узнавайте также, какая агрокультура из Украины является самой дешевой на мировом рынке.