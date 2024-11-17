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Чермет снизился в цене — сколько стоит лом в ноябре

17 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 17 ноября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине за последние дни претерпели незначительное снижение. Причинами стали уменьшение спроса на металлопродукцию на внешних рынках, а также стабилизация курса гривны, что повлияло на стоимость металлических изделий. В то же время аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению может продолжиться в ближайшие недели.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 17 ноября.

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Интересные факты о черных металлах

Вот несколько интересных фактов о чермете:

  • Древняя история использования. Черные металлы, в частности железо, были известны еще с давних времен. Одними из первых, кто начал использовать железо, были древние цивилизации, такие как египтяне и месопотамцы, еще в 3 тысячелетии до нашей эры.
  • Основной компонент стали. Основной компонент, используемый для изготовления стали, — это железо. В зависимости от содержания углерода в нем образуются разные виды сталей, что влияет на их прочность, гибкость и коррозионную стойкость.
  • Большая часть промышленности. Черные металлы, в частности железо и сталь, составляют основу многих отраслей промышленности от строительства до автомобильной и машиностроительной. К примеру, около 90% всех металлических изделий изготавливаются именно из стали.
  • Дешевый и доступный материал. Железо является наиболее широко используемым металлом на Земле. Благодаря своей доступности и сравнительно низкой стоимости оно остается основным материалом для производства не только для крупных предприятий, но и для строительных компаний, работающих на массовом рынке.
  • Важность для экономики. Металлургическая индустрия черных металлов является основой для развития экономик многих стран, таких как Китай, Индия, Япония и США. Они являются основными изготовителями и потребителями черных металлов в мире.
  • Воздействие на окружающую среду. Производство черных металлов представляет собой энергозатратный процесс, сопровождающийся значительным выбросом углекислого газа. Однако современные технологии позволяют значительно снижать экологическое воздействие, в частности из-за переработки металлов и использования возобновляемых источников энергии.
  • Важность переработки. Черные металлы, в частности, сталь, являются одними из самых перерабатываемых материалов в мире. Железо и сталь можно перерабатывать почти бесконечно, что делает их очень важными для экономики устойчивого развития.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пенздин отметил, что война нанесла тяжелый удар по украинской металлургии, разрушив около двух третей производственных мощностей. К примеру, если в 2021 году предприятия Украины выпустили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 миллионов тонн.

Существенное падение наблюдается и в производстве стали. Пендзин также подчеркнул, что из-за российского вторжения экспорт украинской металлургической продукции значительно снизился.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Житомирская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Волынская область — от 5 до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Кировоградская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4,5 грн до 5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

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