Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 17 ноября 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на черный металл в Украине за последние дни претерпели незначительное снижение. Причинами стали уменьшение спроса на металлопродукцию на внешних рынках, а также стабилизация курса гривны, что повлияло на стоимость металлических изделий. В то же время аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению может продолжиться в ближайшие недели.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 17 ноября.

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Интересные факты о черных металлах

Вот несколько интересных фактов о чермете:

Древняя история использования. Черные металлы, в частности железо, были известны еще с давних времен. Одними из первых, кто начал использовать железо, были древние цивилизации, такие как египтяне и месопотамцы, еще в 3 тысячелетии до нашей эры.

Черные металлы, в частности железо, были известны еще с давних времен. Одними из первых, кто начал использовать железо, были древние цивилизации, такие как египтяне и месопотамцы, еще в 3 тысячелетии до нашей эры. Основной компонент стали. Основной компонент, используемый для изготовления стали, — это железо. В зависимости от содержания углерода в нем образуются разные виды сталей, что влияет на их прочность, гибкость и коррозионную стойкость.

Основной компонент, используемый для изготовления стали, — это железо. В зависимости от содержания углерода в нем образуются разные виды сталей, что влияет на их прочность, гибкость и коррозионную стойкость. Большая часть промышленности. Черные металлы, в частности железо и сталь, составляют основу многих отраслей промышленности от строительства до автомобильной и машиностроительной. К примеру, около 90% всех металлических изделий изготавливаются именно из стали.

Черные металлы, в частности железо и сталь, составляют основу многих отраслей промышленности от строительства до автомобильной и машиностроительной. К примеру, около 90% всех металлических изделий изготавливаются именно из стали. Дешевый и доступный материал. Железо является наиболее широко используемым металлом на Земле. Благодаря своей доступности и сравнительно низкой стоимости оно остается основным материалом для производства не только для крупных предприятий, но и для строительных компаний, работающих на массовом рынке.

Железо является наиболее широко используемым металлом на Земле. Благодаря своей доступности и сравнительно низкой стоимости оно остается основным материалом для производства не только для крупных предприятий, но и для строительных компаний, работающих на массовом рынке. Важность для экономики. Металлургическая индустрия черных металлов является основой для развития экономик многих стран, таких как Китай, Индия, Япония и США. Они являются основными изготовителями и потребителями черных металлов в мире.

Металлургическая индустрия черных металлов является основой для развития экономик многих стран, таких как Китай, Индия, Япония и США. Они являются основными изготовителями и потребителями черных металлов в мире. Воздействие на окружающую среду. Производство черных металлов представляет собой энергозатратный процесс, сопровождающийся значительным выбросом углекислого газа. Однако современные технологии позволяют значительно снижать экологическое воздействие, в частности из-за переработки металлов и использования возобновляемых источников энергии.

Производство черных металлов представляет собой энергозатратный процесс, сопровождающийся значительным выбросом углекислого газа. Однако современные технологии позволяют значительно снижать экологическое воздействие, в частности из-за переработки металлов и использования возобновляемых источников энергии. Важность переработки. Черные металлы, в частности, сталь, являются одними из самых перерабатываемых материалов в мире. Железо и сталь можно перерабатывать почти бесконечно, что делает их очень важными для экономики устойчивого развития.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пенздин отметил, что война нанесла тяжелый удар по украинской металлургии, разрушив около двух третей производственных мощностей. К примеру, если в 2021 году предприятия Украины выпустили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 миллионов тонн.

Существенное падение наблюдается и в производстве стали. Пендзин также подчеркнул, что из-за российского вторжения экспорт украинской металлургической продукции значительно снизился.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4грн до 6 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.