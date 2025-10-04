Цены на ячмень в Украине — как изменились в первые дни октября

Ячмень. Фото: УНИАН

На украинском экспортном рынке на этой неделе зафиксировали снижение цен на фуражный ячмень. При этом количество предложений по покупке или продаже культуры существенно не выросло.

Почему снижаются цены на экспорт

Как говорится в материале АПК-Информ, цены на экспортный ячмень меняются по нескольким причинам, а именно:

из-за снижения спроса экспортеров;

из-за низкого интереса внутреннего потребителя.

увеличения конкуренции в Причерноморском регионе.

Также на экспорт фуражного ячменя давит растущее глобальное предложение на эту культуру.

Примечательно, что несмотря на удешевление сельхозпроизводители не спешат увеличивать предложение ячменя. Они ожидают, что со временем ценовая конъюнктура будет более благоприятной.

Сколько стоит тонна ячменя в Украине

На внутреннем рынке в Украине ячмень по состоянию на субботу, 4 октября стоит 9 169 гривен за тонну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Заметим, что за последние восемь дней ячмень на украинском агрорынке несколько подешевел. Так, самой высокая цена была в субботу, 27 сентября — 9 205 гривен за тонну.

В последующие дни стоимость колебалась от 9 190 до 9 194 гривен за тонну, а затем снизилась до 9 169 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, что в Украине дешевеет кукуруза на фоне замедления уборочной кампании. Узнавайте также, изменятся ли цены на подсолнечное масло осенью.