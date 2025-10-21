Цены на рапс в октябре — как подешевели зерновые на рынке

Зерно пересыпают в грузовик. Фото: УНИАН

Подорожание подсолнечника и сокращение рыночных предложений — главные факторы, которые способствуют падению цен на рапс в октябре. При этом экспорт культуры увеличился в несколько раз.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

Почему дешевеет рапс

Как отмечается в статье, на внутреннем рынке в Украине некоторые переработчики снижали цены, поскольку:

прекращали закупку рапса;

планировали переход на подсолнечник.

"Также стремительный рост стоимости подсолнечника и сокращение предложения рапса сдерживали рынок от дальнейшего снижения цен", — говорится в материале.

При этом наблюдается рост уровня экспорта рапса, хотя он все равно уступает прошлогодним показателям. Причина: экспортная пошлина и необходимость агропроизводителям ее платить.

Цена за тонну рапса на агрорынке

По данным на профильном портале Tripoli.land, во вторник, 20 октября средняя цена за тонну составляет 21 406 гривен. При чем стоимость рапса меняется ежедневно.

Цены на рапс в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, неделю назад — 13 октября, рапс стоил 21 158 гривен за тонну, и уже к 17 октября подорожал до 21 523 гривен. Далее цены ждал обвал до 21 406 гривен.

Как мы писали ранее, кукуруза в Украине дешевеет из-за задержек с уборкой нового урожая. Однако аналитики уверены, что спрос на культуру вскоре восстановится. Также мы рассказывали, что кроме кукурузы и рапса на агрорынке дешевеют и другие культуры. Более-менее стабильными остаются лишь цены на пшеницу.