Цены на кукурузу в Украине — как подешевела культура и что будет дальше

Закупочные цены на кукурузу в Украине держат курс на снижение в октябре. Тем временем предложение кукурузы на рынке растет медленно.

Об этом сообщает издание GrainTrade.

Почему кукуруза дешевеет

Как отмечается в статье, погода без осадков позволила фермерам сконцентрироваться на сборе урожаев. Трейдеры ожидают, что впоследствии предложений на рынке кукурузы станет больше, поэтому закупочные цены пока снижаются.

"Ожидаем новую волну усиления спроса на кукурузу со стороны экспортеров в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Отметим также, что в Украине сейчас обмолочено около 15% площадей (590 тысяч гектаров посевов кукурузы), с которых собрано 3,4 миллиона тонн продукции.

Сколько сейчас стоит тонна кукурузы

По состоянию на субботу, 18 октября, стоимость тонны кукурузы составляет 8 676 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. За последние восемь дней кукуруза в Украине подешевела на 30 гривен.

Сколько стоит тонна кукурузы 18 октября. Скриншот: Tripoli.land

Так, самые высокие ценовые показатели на рынке фиксировались в пятницу, 10 октября. Тонну кукурузы тогда продавали по цене в 8 707 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине дорожает рапс из-за активности на рынке переработчиков. Известно, по какой причине они покупают практически всю продукцию. Узнавайте также, сколько стоит подсолнечник в октябре.