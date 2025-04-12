Покупки в интернете через Ощадбанк — как не попасть на крючок мошенников

Мужчина держит банковскую карту. Фото: Freepik

Иногда клиенты государственного "Ощадбанка" наталкиваются на мошенников при совершении покупок в сети Интернет. В финучреждении рассказали, как не потерять деньги и как действовать в случае негативного развития событий.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Правила безопасного онлайн-шопинга

По информации представителей банка, клиенты должны знать главные правила безопасного шопинга в интернете, а также быть осведомлены, как действовать и куда именно обращаться в случае подобных проблем.

Во-первых, клиент должен проверить сайт, на котором планирует совершить покупку. Мошенники могут подделать портал — покупатель может зайти на сайт-двойник.

В связи с этим стоит использовать только проверенные сайты. Необходимо прежде всего уточнить правильность названия и адреса сайта.

Обязательно нужно обратить внимание на контактные данные онлайн-магазина или продавца. Если на портале указано мало информации, только мобильный телефон, интернет-страницы и ссылки на мессенджеры Viber/Telegram-канал — это может быть признаком мошеннического сайта.

Среди других важных опасных "звоночков":

способы оплаты за товары или услуги — у опытного и надежного продавца в наличии, как правило, есть несколько вариантов для осуществления расчета. Но даже в таком случае не стоит соглашаться на предоплату;

сайты, которые осуществляют онлайн-платежи должны содержать https:// и значок "Замочек";

на портале должны содержаться значки защиты онлайн-покупок от платежных систем: Verified by Visa и Mastercard Secure card.

Как проверить сайт и куда обращаться пострадавшим

Клиенты могут проверить сайт с помощью специальной онлайн-услуги киберполиции или интернет-сервиса Ассоциации "ЕМА".

В случае, если человек все же попал в руки мошенников через фишинговый сайт, нужно немедленно сообщить в киберполицию.

Для этого необходимо:

оставить заявление на сайте киберполиции;

обратиться по номеру телефона — 0 800 505 170.

"Если неприятность уже случилась и вы ввели данные платежной карты на мошенническом сайте — немедленно блокируйте карту, звоните в Банк по телефону, указанному на обороте карты", — добавили в финучреждении.

Напомним, в Ощадбанке из-за особой процедуры обработки переводов у клиентов возникают долги. В финучреждении дали объяснение, что иногда в банке возможны технические сбои.

Также мы писали, что клиент Ощадбанка сообщил о новой мошеннической схеме, из-за чего его ввели в заблуждение. Из-за этого гражданин потерял почти 50 тыс. грн.