Покупки в інтернеті через Ощадбанк — як не потрапити на гачок шахраїв

Безпечні онлайн-покупки — що варто знати клієнтам Ощадбанку
Іноді клієнти державного "Ощадбанку" натрапляють на шахраїв під час здійснення покупок у мережі Інтернет. У фінустанові розповіли, як не втратити гроші та як діяти у разі негативного розвитку подій.
Про це повідомила пресслужба банку.
Правила безпечного онлайн-шопінгу
За інформацією представників банку, клієнти мають знати головні правила безпечного шопінгу в інтернеті, а також бути обізнані, як діяти та куди саме звертатися у разі подібних проблем.
По-перше, клієнт повинен перевірити сайт, на якому планує здійснити покупку. Шахраї можуть підробити портал — покупець може зайти на сайт-двійник.
У зв'язку з цим варто використовувати тільки перевірені сайти. Необхідно передусім уточнити правильність назви та адреси сайту.
Обов'язково потрібно звернути увагу на контактні дані онлайн-магазину чи продавця. Якщо на порталі вказано мало інформації, лише мобільний телефону, інтернет-сторінки та посилання на менеджери Viber/Telegram-канал — це може бути ознакою шахрайського сайту.
Серед інших важливих небезпечних "дзвіночків":
- способи оплати за товари чи послуги — у досвідченого та надійного продавця в наявності, як правило, є кілька варіантів для здійснення розрахунку. Та навіть у такому випадку не варто погоджуватись на передоплату;
- сайти, які здійснюють онлайн-платежі повинні містити https:// та значок "Замочок";
- на порталі повинні міститися значки захисту онлайн-покупок від платіжних систем: Verified by Visa та Mastercard Secure card.
Як перевірити сайт та куди звертатись постраждалим
Клієнти можуть перевірити сайт за допомогою спеціальної онлайн-послуги кіберполіції або інтернет-сервісу Асоціації "ЄМА".
У разі, якщо людина все ж потрапили до рук шахраїв через фішинговий сайт, потрібно негайно повідомити кіберполіцію.
Для цього необхідно:
- залишити заяву на сайті кіберполіції;
- звернутися за номером телефону – 0 800 505 170.
"Якщо халепа вже трапилася і ви ввели дані платіжної картки на шахрайському сайті — негайно блокуйте картку, телефонуйте в Банк за телефоном, що вказаний на звороті картки", — додали у фінустанові.
Нагадаємо, в Ощадбанку через особливу процедуру опрацювання переказів у клієнтів виникають борги. У фінустанові дали пояснення, що іноді у банку можливі технічні збої.
Також ми писали, що клієнт Ощадбанку повідомив про нову шахрайську схему, через що його ввели в оману. Через це громадянин втратив майже 50 тис. грн.
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