Покупки в інтернеті через Ощадбанк — як не потрапити на гачок шахраїв

Чоловік тримає банківську картку. Фото: Freepik

Іноді клієнти державного "Ощадбанку" натрапляють на шахраїв під час здійснення покупок у мережі Інтернет. У фінустанові розповіли, як не втратити гроші та як діяти у разі негативного розвитку подій.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Правила безпечного онлайн-шопінгу

За інформацією представників банку, клієнти мають знати головні правила безпечного шопінгу в інтернеті, а також бути обізнані, як діяти та куди саме звертатися у разі подібних проблем.

По-перше, клієнт повинен перевірити сайт, на якому планує здійснити покупку. Шахраї можуть підробити портал — покупець може зайти на сайт-двійник.

У зв'язку з цим варто використовувати тільки перевірені сайти. Необхідно передусім уточнити правильність назви та адреси сайту.

Обов'язково потрібно звернути увагу на контактні дані онлайн-магазину чи продавця. Якщо на порталі вказано мало інформації, лише мобільний телефону, інтернет-сторінки та посилання на менеджери Viber/Telegram-канал — це може бути ознакою шахрайського сайту.

Серед інших важливих небезпечних "дзвіночків":

способи оплати за товари чи послуги — у досвідченого та надійного продавця в наявності, як правило, є кілька варіантів для здійснення розрахунку. Та навіть у такому випадку не варто погоджуватись на передоплату;

сайти, які здійснюють онлайн-платежі повинні містити https:// та значок "Замочок";

на порталі повинні міститися значки захисту онлайн-покупок від платіжних систем: Verified by Visa та Mastercard Secure card.

Як перевірити сайт та куди звертатись постраждалим

Клієнти можуть перевірити сайт за допомогою спеціальної онлайн-послуги кіберполіції або інтернет-сервісу Асоціації "ЄМА".

У разі, якщо людина все ж потрапили до рук шахраїв через фішинговий сайт, потрібно негайно повідомити кіберполіцію.

Для цього необхідно:

залишити заяву на сайті кіберполіції;

звернутися за номером телефону – 0 800 505 170.

"Якщо халепа вже трапилася і ви ввели дані платіжної картки на шахрайському сайті — негайно блокуйте картку, телефонуйте в Банк за телефоном, що вказаний на звороті картки", — додали у фінустанові.

Нагадаємо, в Ощадбанку через особливу процедуру опрацювання переказів у клієнтів виникають борги. У фінустанові дали пояснення, що іноді у банку можливі технічні збої.

Також ми писали, що клієнт Ощадбанку повідомив про нову шахрайську схему, через що його ввели в оману. Через це громадянин втратив майже 50 тис. грн.