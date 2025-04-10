Правила переказів в Ощадбанку — як не влізти в борги

Телефон та картка в руках. Фото: Freepik

Держфінустанова "Ощадбанк" через особливості механізму опрацювання переказів може виставляти клієнтам заборгованість за рахунками. На такі випадки скаржаться клієнти банку, які зіткнулися з подібними проблемами.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Заборгованість в Ощадбанку через перекази

Як розповіла одна з клієнток банку, у неї на зарплатному рахунку виник борг, тоді як гроші не позичала. Причиною такої ситуації стала довготривала процедура опрацювання переказів. Гроші надходять на рахунок, однак ними не бажано користуватися, адже вони кілька днів перебувають в обробці, інакше — у клієнта може виникнути борг, пояснила жінка.

"Я мала в банку лише зарплатну картку, ніяких кредитів. По карті проходила лише з/п або інші власні кошти. Коли я вперше побачила повідомлення про заборгованість, мені ледве не трапився інфаркт. Підтримка пояснила, що це тому, що особисті перекази вони опрацьовують кілька днів. А я отримала переказ і через кілька годин ним скористалася. Вони не встигли опрацювати платіж, і тому, типу, видали в борг мені мої власні кошти", — йдеться у повідомленні.

Через це згодом жінка почала отримувати повідомлення і дзвінки від колекторів про борг перед Ощадбанком за кредитом.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

На порталі представники Ощадбанку не відповіли на звернення клієнтки. Раніше на аналогічну проблему у фінустанові дали пояснення: іноді у банку можливі технічні збої, тому подібні борги згодом погашаються автоматично. У таких випадках можна звернутись до фінустанови за допомогою.

"На жаль, якщо стався технічний збій, то цей борг має автоматично погаситися", — зазначали у фінустанові.

Клієнти можуть уточнити інформацію в Ощадбанку шляхом:

телефонного звернення у контакт-центр — 0800210800;

через електронне звернення в системі "Мобільний Ощад" за допомогою функції "Зворотний зв'язок".

Також ми повідомляли, що шахраї почали підробляти чат-бот Ощадбанку. Через це один з громадян втратив таким чином майже 50 тис. гривень, відкривши персональні дані.

Раніше ми писали, що українцям в Ощадбанку видають разом зі звичайними картками кредитні. Відмовитись дозволяють тільки через місяць, хоча, з даними НБУ, така практика протиправна.