Банкоматы ПриватБанка: какой сбой может произойти при выдаче наличных

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Банкоматы — сложная техника, в работе которых могут возникать различные ошибки. Так, например, в терминал могут загрузить банкноты не того номинала. А случается и такое, что в банкомате просто заканчивается наличка, и тогда, при вводе клиентом одной суммы, устройство выдаст меньше денег, чем нужно.

Как написал один из клиентов ПриватБанка в разделе "Отзывы" на портале Минфин, банкомат выдал ему на 500 гривен меньше, чем заказывал мужчина, передает Новини.LIVE.

Что произошло

По словам мужчины, среди полученных купюр по 1000 гривен попалась одна на 500 гривен.

"Дважды подавал заявку — и мне отвечали, что "не нашли подтверждения ошибки". Фактически обвинили меня во лжи", — написал мужчина.

Он отметил, что пересчитывал банкноты дважды на камеру, однако на горячей линии ПриватБанка о записи ничего не говорят.

"При этом у меня достаточно неплохой уровень белых доходов, у меня есть карты Голд и Платинум этого банка, у меня есть кредит на авто, поэтому мне нет смысла пытаться "кинуть" банк на какие-то 500 грн", — подчеркнул клиент ПриватБанка.

Что делать, если банкомат выдал меньше денег

Для начала убедитесь, что банкомат работает правильно. Это можно сделать, позвонив по номеру, указанному на банкомате. Если был сбой, то сотрудники банка вам об этом сообщат.

Также стоит обратиться в банк, выдавший карту и подать заявку на возврат средств. Возможно, что для обработки заявки банк проведет инкассацию.

Что еще стоит знать

