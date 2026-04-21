ПриватБанк выплатит 444 клиентам от 350 до 35 000 грн: как принять участие

До 10 августа 2026 года госфинучреждение "ПриватБанк" будет предоставлять возможность клиентам получать компенсации по новой кэшбэк-программе за некоторые переводы через Western Union. Как отмечают в финучреждении, максимальная сумма вознаграждения будет достигать 35 000 грн.

Правила новой кэшбэк-инициативы в ПриватБанке

Как сообщили в банке, клиенты, которые будут отправлять или получать денежные переводы через Western Union на карты Mastercard, смогут стать владельцами денежных бонусов. Продолжительность соответствующей программы составит четыре месяца, за это время несколько раз разыграют денежные компенсации.

"До 10 августа 2026 года украинцы смогут получать денежные переводы через Western Union на карты Mastercard от ПриватБанка с дополнительным кэшбэком", — говорится в сообщении.

Согласно правилам программы, ежемесячно финучреждение будет определять по 444 победителей. Им начислят на каждом этапе кэшбэк в размере 350, 3 500 и 35 000 грн.

Как присоединиться к розыгрышу кэшбэка в ПриватБанке

По условиям, новая кэшбэк-программа от ПриватБанка и Mastercard предусматривает следующее:

Распространится на всех, кто получит/отправит перевод через Western Union; Размер перевода не должен быть меньше 1 000 грн (или эквивалент в валюте); Допускаются только карты Mastercard от ПриватБанка; Переводы Western Union доступны в гривнах, долларах и евро; Участие в акции не требует дополнительной регистрации.

Учитывая это, каждый из клиентов, кто осуществит соответствующий перевод, соблюдая вышеуказанные условия, автоматически примет участие в розыгрыше кэшбэка от государственного банка.

Получить международный перевод или отправить деньги по Украине можно несколькими способами:

через приложение или сайт "Приват24";

в терминалах самообслуживания/банкоматах;

через контакт-центр или онлайн-чат банка;

в отделениях.

