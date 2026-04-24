ПриватБанк запустил новый сервис для военных: что изменится

ПриватБанк запустил новый сервис для военных: что изменится

Дата публикации 24 апреля 2026 07:01
ПриватБанк создал новую услугу для военных: как будет работать
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" реализуют новые возможности, которые станут полезными для военнослужащих и ветеранов во время войны. Банк запустил Службу инклюзивного сервиса, предусматривающую предоставление финансовых услуг непосредственно в медицинских учреждениях.

Об этом информирует пресс-служба украинского банка, передают Новини.LIVE.

Особенности новой услуги для военных от ПриватБанка

Как отметили в финучреждении, запуск Службы инклюзивного сервиса объявил глава Правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт.

Речь идет о новом формате обслуживания военнослужащих и ветеранов, что позволит иметь доступ к базовым финансовым услугам, не прерывая процесс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях и громадах.

Благодаря такой новации украинские защитники смогут свободно получать основные финансовые услуги максимально просто и удобно. Соответствующий механизм будет работать следующим образом:

  1. Предполагается выезд специалистов банка;
  2. Заказ специалистов доступен в больницах, ребцентрах, ветеранских пространствах, пространствах заботы в громадах;
  3. Предоставление клиентам банковских услуг во время лечения и восстановления.

"Такие сервисы можно будет получить во всех регионах, где работает ПриватБанк. Мы искренне гордимся тем, что станем первым банком, который имеет подобный сервис. Ведь поддержка ветеранов и ветеранок — для нас больше, чем социальная ответственность, это часть ценностей каждого отдельного сотрудника. Особенно ценно, что в подготовке специалистов участвовало ветеранское сообщество, которое хорошо понимает потребности и запросы защитников и защитниц", — пояснил руководитель банка.

В финучреждении отметили, что запуск соответствующей инициативы стал частью более широкой роли в поддержке ветеранов. Банк станет партнером как для ветеранов, так и для государства, упрощая доступ к услугам именно там, где это наиболее необходимо.

Какие еще услуги доступны для ветеранов в ПриватБанке

Также в Украине действует программа поддержки ветеранов, предусматривающая предоставление ежеквартальной денежной помощи в 1 500 грн на восстановление и тренировки. Периоды подачи заявок предусмотрены следующие:

  • с 15 до 20 января — на первый квартал;
  • с 1 до 20 апреля — на второй квартал;
  • с 1 до 20 июля — на третий квартал;
  • с 1 до 20 октября — на четвертый квартал.

Запрос можно подать, оформив "Дія.Карту". В частности, это можно сделать в ПриватБанке. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

  • обновить приложение "Дія";
  • перейти в "Сервисы";
  • выбрать "Дія.Картка";
  • указать ПриватБанк;
  • подписать согласие;
  • карта открывается сразу в "Приват24".

Использовать деньги разрешается до конца квартала, в котором они поступили, а в четвертом квартале — до 25 декабря.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в государственном ПриватБанке снова изменили правила некоторых операций. Согласно новым нормам, клиенты получат кэшбэк от 1000 грн. Речь идет о переводах по номеру телефона в "Приват24".

Еще Новини.LIVE писали, что с 1 июня ПриватБанк должен вернуться к стандартным тарифам за международные переводы "Приват24". До этого времени клиентам доступна льготная стоимость на соответствующие финансовые операции, в частности, с иностранной карты на карту ПриватБанка вместо 1,5% нужно платить 1%.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
