ПриватБанк создал новую услугу для военных: как будет работать

ПриватБанк запустил новый сервис для военных: что изменится
В государственном финучреждении "ПриватБанк" реализуют новые возможности, которые станут полезными для военнослужащих и ветеранов во время войны. Банк запустил Службу инклюзивного сервиса, предусматривающую предоставление финансовых услуг непосредственно в медицинских учреждениях.
Об этом информирует пресс-служба украинского банка, передают Новини.LIVE.
Особенности новой услуги для военных от ПриватБанка
Как отметили в финучреждении, запуск Службы инклюзивного сервиса объявил глава Правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт.
Речь идет о новом формате обслуживания военнослужащих и ветеранов, что позволит иметь доступ к базовым финансовым услугам, не прерывая процесс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях и громадах.
Благодаря такой новации украинские защитники смогут свободно получать основные финансовые услуги максимально просто и удобно. Соответствующий механизм будет работать следующим образом:
- Предполагается выезд специалистов банка;
- Заказ специалистов доступен в больницах, ребцентрах, ветеранских пространствах, пространствах заботы в громадах;
- Предоставление клиентам банковских услуг во время лечения и восстановления.
"Такие сервисы можно будет получить во всех регионах, где работает ПриватБанк. Мы искренне гордимся тем, что станем первым банком, который имеет подобный сервис. Ведь поддержка ветеранов и ветеранок — для нас больше, чем социальная ответственность, это часть ценностей каждого отдельного сотрудника. Особенно ценно, что в подготовке специалистов участвовало ветеранское сообщество, которое хорошо понимает потребности и запросы защитников и защитниц", — пояснил руководитель банка.
В финучреждении отметили, что запуск соответствующей инициативы стал частью более широкой роли в поддержке ветеранов. Банк станет партнером как для ветеранов, так и для государства, упрощая доступ к услугам именно там, где это наиболее необходимо.
Какие еще услуги доступны для ветеранов в ПриватБанке
Также в Украине действует программа поддержки ветеранов, предусматривающая предоставление ежеквартальной денежной помощи в 1 500 грн на восстановление и тренировки. Периоды подачи заявок предусмотрены следующие:
- с 15 до 20 января — на первый квартал;
- с 1 до 20 апреля — на второй квартал;
- с 1 до 20 июля — на третий квартал;
- с 1 до 20 октября — на четвертый квартал.
Запрос можно подать, оформив "Дія.Карту". В частности, это можно сделать в ПриватБанке. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- обновить приложение "Дія";
- перейти в "Сервисы";
- выбрать "Дія.Картка";
- указать ПриватБанк;
- подписать согласие;
- карта открывается сразу в "Приват24".
Использовать деньги разрешается до конца квартала, в котором они поступили, а в четвертом квартале — до 25 декабря.
