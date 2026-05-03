Головна Фінанси Банкомати "обманюють" з грошима: що мають знати клієнти ПриватБанку

Дата публікації: 3 травня 2026 07:01
Банкомати ПриватБанку: який збій може статися під час видачі готівки
Люд проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Банкомати — складна техніка, у роботі яких можуть виникати різні помилки. Так, наприклад, в термінал можуть завантажити банкноти не того номіналу. А трапляється й таке, що в банкоматі просто закінчується готівка, й тоді, під час введення клієнтом однієї суми, пристрій видасть менше грошей, ніж потрібно.

Як написав один із клієнтів ПриватБанку у розділі "Відгуки" на порталі Мінфін, банкомат видав йому на 500 гривень менше, ніж замовляв чоловік, передає Новини.LIVE

Що сталося

За словами чоловіка, серед отриманих купюр по 1000 гривень трапилася одна на 500 гривень. 

"Двічі подавав заявку — і мені відповідали, що "не знайшли підтвердження помилки". Фактично звинуватили мене у брехні", — написав чоловік.

Він зазначив, що перераховував банкноти двічі на камеру, однак на гарячій лінії ПриватБанку про запис нічого не говорять.

"При цьому у мене досить непоганий рівень білих доходів, у мене є картки Голд і Платинум цього банку, у мене є кредит на авто, тому мені немає сенсу намагатися "кинути" банк на якісь 500 грн", — підкреслив клієнт ПриватБанку.

Що робити, якщо банкомат видав менше грошей 

Для початку переконайтесь, що банкомат працює правильно. Це можна зробити, зателефонувавши за номером, вказаним на банкоматі. Якщо був збій, то співробітники банку вам про це повідомлять.

Також варто звернутися в банк, що видав картку та подати заявку на повернення коштів. Можливо, що для обробки заявки банк проведе інкасацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у ПриватБанку запрацювала Служба інклюзивного сервісу для військовослужбовців та ветеранів. Це новий формат обслуговування, щоб у клієнтів, які лікуються у медичних установах, був доступ до базових фінансових послуг. Тобто захисники отримуватимуть основні фінансові послуги максимально просто та зручно.

Як повідомляли Новини.LIVE, ПриватБанк по-новому надає частину операцій. Так, відповідно до нових норм, клієнтам надають кешбек від 1000 грн. Йдеться про перекази за номером телефону у "Приват24". 

Також Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку за перекази через Western Union можна отримати грошові бонуси. Програма буде доступною 4 місяці. Впродовж цього часу клієнтам пропонуватимуть компенсації, зокрема 35 000 гривень. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
