Работа банкоматов ПриватБанка — на что пожаловался клиент

Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка нередко жалуются на то, что банкоматы не выдают им наличные. Теперь у граждан появилась новая причина быть недовольными работой государственного банка.

Так, один клиентов на портале Минфин пожаловался на неудобный функционал банкоматов.

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Что произошло

По его словам, ПриватБанк создал непонятное меню в своих банкоматах, из-за чего у него возникли проблемы. Лично мужчине не нравится то, что после выполнения операции на банкомате нужно дополнительно нажать на кнопку, чтобы вернуть свою банковскую карту.

"У всех после денег выдается карта автоматически, у вас надо еще дополнительную кнопку нажимать", — написал украинец.

Он добавил, что из-за этого он потерял уже две карты.

"Я без двух карточек, которые в Ощаде (Ощадбанк — ред.) изготовить — это танец с бубном!

Сделайте нормальное меню!" — отметил клиент в своей жалобе.

Что еще стоит знать

Недавно один из клиентов поделился своим опытом относительно механизма возврата средств чарджбек в ПриватБанке. Гражданин пожаловался, что не получил ответа на многие вопросы. Например, если средств на счете продавца не окажется, вернут ли тогда ему деньги. Эти и другие детали — несколько месяцев не объясняют.

Ранее мы рассказывали, что некоторые услуги ПриватБанка являются более дорогими для клиентов. Комиссия зависит от вида платежных карт.

Также клиенты ПриватБанка могут переводить деньги по номеру телефона. Мы объясняли, как работает этот сервис.