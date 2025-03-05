Переказ коштів у ПриватБанку — як правильно здійснити за номером телефону

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть користуватися зручним варіантом переказу грошей за номером телефону. Важливо знати певні нюанси, які передбачає такий сервіс.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

Читайте також:

Як здійснити переказ грошей за номером телефону

Для того, щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону" у мобільному застосунку "Приват24", треба обрати картку, перейти у меню "Платіжні налаштування". Там необхідно обрати "Картку за замовчуванням" та активувати "Перекази за номером телефону".

У банку зауважують, що завдяки такому сервісу не потрібно дізнаватися номер картки одержувача, а також не треба передавати номер картки відправнику — достатньо лише знати номер телефону.

Щоб переказати гроші за номером телефону, потрібно перейди до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, обрати одержувача зі своєї телефонної книги.

Якщо його номер підключено до застосунку "Приват24", то буде помітна зелена плашка під його іменем, якщо до іншого банку — синя з назвою "Інший банк". Сірим кольором будуть позначені користувачі, які не є клієнтами ПриватБанку або ті, які не підключені до послуги.

У разі, якщо ще не обрано картку для зарахування переказів, то банк запропонує зробити це саме під час спроби переказати кошти.

Якщо у людини (одержувача) збережено номер телефону відправника, то буде показано в контактній книзі в застосунку "Приват24".

Далі необхідно вказати лише суму переказу та обрати тип сплати комісії (за наявності).

Після цього треба перевірити правильність введених даних та підтвердити платіж. Одержувач отримає гроші за лічені хвилини.

Переваги переказів за номером. Джерело: ПриватБанк

Які ще є нюанси у переказах за номером телефону

Якщо клієнт надіслав переказ, скасувати його буде неможливо.

Одержувач дізнається про те, що йому надіслано гроші, як про звичайний переказ — через повідомлення.

Надіслати такий переказ можна із будь-якої картки ПриватБанку, термін дії якої не закінчився.

Для підтвердження операції — можна роздрукувати платіжну інструкцію на переказ з історії операцій у "Приват24".

Між картками ПриватБанку послуга доступна без стягнення комісії.

Нагадаємо, ПриватБанк подовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази з валютних карток до кінця травня 2025 році. Ціни будуть знижені удвічі.

Раніше ми писали, що дехто з клієнтів ПриватБанку так і не дочекався грошей за програмою "Зимова єПідтримка". Така можливість була доступна лише до кінця зими.