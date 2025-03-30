Робота банкоматів ПриватБанку — на що поскаржився клієнт

Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти ПриватБанку нерідко скаржаться на те, що банкомати не видають їм готівку. Тепер у громадян з'явилася нова причина бути незадоволеними роботою державного банку.

Так, один клієнтів на порталі Мінфін поскаржився на незручний функціонал банкоматів.

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Що сталося

За його словами, ПриватБанк створив незрозуміле меню у своїх банкоматах, через що у нього виникли проблеми. Особисто чоловікові не подобається те, що після виконання операції на банкоматі потрібно додатково натиснути на кнопку, щоби повернути свою банківську картку.

"У всіх після грошів видається картка автоматично, у вас треба ще додаткову кнопку натискати", — написав українець.

Він додав, що через це він втратив вже дві картки.

"Я без двох карток, які в Ощаді (Ощадбанк — ред.) виготовити — це танець з бубном!

Зробіть нормальне меню!" — зауважив клієнт у своїй скарзі.

Що ще варто знати

Нещодавно один з клієнтів поділився своїм досвідом щодо механізму повернення коштів чарджбек у ПриватБанку. Громадянин поскаржився, що не отримав відповіді на багато запитань. Наприклад, якщо коштів на рахунку продавця не виявиться, чи повернуть тоді йому гроші. Ці та інші деталі — кілька місяців не пояснюють.

Раніше ми розповідали, що деякі послуги ПриватБанку є дорожчими для клієнтів. Комісія залежить від виду платіжних карток.

Також клієнти ПриватБанку можуть переказувати гроші за номером телефону. Ми пояснювали, як працює цей сервіс.