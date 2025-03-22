ПриватБанк назвав тарифи за зняття грошей — хто платить більше

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть переплачувати за деякими картками. Йдеться про комісію за зняття коштів, що залежить від того — кредитні це гроші чи власні.

Про це повідомляється на офіційному порталі ПриватБанку.

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Особливості у стягненні комісії за зняття грошей

Клієнти держфінустанови іноді скаржаться у соціальних мережах на значні комісії за зняття коштів, однак представники банку радять ознайомитися з тарифами на сайті. Там вказано, що комісії можуть бути вищі, якщо клієнт знімає не свої, а кредитні кошти.

Так, громадяни з кредитною карткою "Універсальна" мають змогу користуватися як власними сумами, так і кредитними. Вона дозоляє отримати кредитний ліміт до 200 тис. грн.

Зокрема, ПриватБанк стягує плату за видачу власних коштів з такої картки в банкоматах в 1% від розміру суми, у банкоматах іноземних банків — 2% від розміру. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, якщо за рік не було жодних операцій, становить 20 грн щомісяця, однак не більше від грошової суми на рахунку.

Розмір комісії, встановленої за користування кредитними грошима у банкоматах і пунктах видачі у відділенні ПриватБанку, українських чи іноземних фінустанов різний. Комісія може сягати 4% від знятого обсягу грошей. Діапазон залежно від суми наступний:

7 гривень — від 1 до 100 гривень;

12 гривень — від 100,01 до 200 гривень;

18 гривень — від 200,01 до 300 гривень;

24 гривень — від 300,01 до 400 гривень;

30 гривень — від 400,01 до 500 гривень;

47 гривень — від 500,01 до 1 тис. гривень;

4% від розміру суми — понад 1 тис. гривень.

Що ще передбачає кредитна картка "Універсальна"

При цьому клієнтам з кредиткою доступні:

користування власними/кредитними грошима (до 200 тис. грн) в рамках пільгового періоду до 55 діб без переплат;

розрахунок карткою в усіх торгівельних точках в Україні та за кордоном, онлайн-розрахунок;

здійснення покупок товарів за послугою "Оплата частинами"/"Миттєва розстрочка";

зняття готівки через QR-код, сплата покупок телефоном через Google Pay/Apple Pay.

Ключові характеристики — змога оформити фізичну пластикову картку (миттєву, індивідуальну, іменну) чи Digital картку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк пропонує пільги до для нових підприємців за відкриття першого бізнес-рахунку. Як бонус на три місяці клієнтам обіцяють скасувати абонплату.

Також повідомлялося, що ПриватБанк пропонує навесні кешбек за карткові перекази. Максимально клієнти зможуть отримати до 3 тис. грн.