Рынок зерна в Украине — к чему готовиться аграриям в январе

Ажиотаж исчез — что изменилось на рынке зерна накануне праздников
На рынке зерна в Украине начинается период затишья. Это традиционный момент накануне зимних праздников, когда с зерном не происходит никакой активности.
Как рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев изданию Latifundist, это может продлиться до середины января 2026 года.
Подробнее о рынке зерна в декабре
По словам Николая Горбачева, сейчас все компании вносят что-то новое в свои модели управления рисками. Все из-за:
- российских атак;
- более длительного времени пребывания зерна в пути;
- опасности повреждения в портах и на терминалах.
Теперь, как отметил эксперт, средние и крупные игроки все чаще сосредотачивают свои усилия на том, чтобы накопить продукцию на элеваторах.
"Значительная часть наших покупателей уже законтрактована в отдельных странах вплоть до марта включительно — сейчас нет того спроса, который мог бы стать драйвером роста цен", — пояснил он.
Сложнее всего сейчас продавать кукурузу, поскольку мировое производство выросло, в частности в США, предложение большое, а дополнительный спрос так и не появился.
Что еще стоит знать
Напомним, экспорт украинской пшеницы постепенно дешевеет. Так, спотовый индекс цены на продовольственную пшеницу при условии доставки в порт упал на 3 доллара и сейчас оценивается в 212 долларов/тонна. Фуражная пшеница тоже потеряла ценовой вес - сейчас тонна продукции продается за 206 долларов.
Что касается экспорта, то чаще всего украинское зерно направлялось в страны Северной Африки и на Ближний Восток.
Ранее мы рассказывали об изменениях на рынке подсолнечника. Так, цены спроса упали на 300, а иногда на 600 гривен. Также мы писали, о падении цен на экспортном рынке сои. Известно, сколько теперь стоит доставка культуры.
Читайте Новини.LIVE!