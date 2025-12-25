Рынок зерна в Украине — к чему готовиться аграриям в январе

Зерно. Фото: Новини.LIVE

На рынке зерна в Украине начинается период затишья. Это традиционный момент накануне зимних праздников, когда с зерном не происходит никакой активности.

Как рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев изданию Latifundist, это может продлиться до середины января 2026 года.

Подробнее о рынке зерна в декабре

По словам Николая Горбачева, сейчас все компании вносят что-то новое в свои модели управления рисками. Все из-за:

российских атак;

более длительного времени пребывания зерна в пути;

опасности повреждения в портах и на терминалах.

Теперь, как отметил эксперт, средние и крупные игроки все чаще сосредотачивают свои усилия на том, чтобы накопить продукцию на элеваторах.

"Значительная часть наших покупателей уже законтрактована в отдельных странах вплоть до марта включительно — сейчас нет того спроса, который мог бы стать драйвером роста цен", — пояснил он.

Сложнее всего сейчас продавать кукурузу, поскольку мировое производство выросло, в частности в США, предложение большое, а дополнительный спрос так и не появился.

Что еще стоит знать

Напомним, экспорт украинской пшеницы постепенно дешевеет. Так, спотовый индекс цены на продовольственную пшеницу при условии доставки в порт упал на 3 доллара и сейчас оценивается в 212 долларов/тонна. Фуражная пшеница тоже потеряла ценовой вес - сейчас тонна продукции продается за 206 долларов.

Что касается экспорта, то чаще всего украинское зерно направлялось в страны Северной Африки и на Ближний Восток.

Ранее мы рассказывали об изменениях на рынке подсолнечника. Так, цены спроса упали на 300, а иногда на 600 гривен. Также мы писали, о падении цен на экспортном рынке сои. Известно, сколько теперь стоит доставка культуры.