Україна
Головна Фінанси Ажіотаж зник — що змінилося на ринку зерна напередодні свят

Ажіотаж зник — що змінилося на ринку зерна напередодні свят

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 06:30
Ринок зерна в Україні — до чого готуватися аграріям у січні
Зерно. Фото: Новини.LIVE

На ринку зерна в Україні розпочинається період затишшя. Це традиційний момент напередодні зимових свят, коли з зерном не відбувається жодної активності.

Як розповів президент Української зернової асоціації  Микола Горбачьов виданню Latifundist, це може тривати до середини січня 2026 року. 

Читайте також:

Детальніше про ринок зерна у грудні

За словами Миколи Горбачьова, зараз усі компанії вносять щось нове у свої моделі управління ризиками. Усе через:

  • російські атаки;
  • довший час перебування зерна в дорозі;
  • небезпеку пошкодження в портах і на терміналах.

Тепер, як зауважив експерт, середні й великі гравці усе частіше зосереджують свої зусилля на тому, щоб накопичити продукцію на елеваторах.

"Значна частина наших покупців уже законтрактована в окремих країнах аж до березня включно — зараз немає того попиту, який міг би стати драйвером зростання цін", — пояснив він.

Найскладніше зараз продавати кукурудзу, оскільки світове виробництво зросло, зокрема в США, пропозиція велика, а додатковий попит так і не з'явився.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, експорт української пшениці поступово дешевшає. Так, спотовий індекс ціни на продовольчу пшеницю за умови доставки в порт впав на 3 долари й наразі оцінюється у 212 доларів/тонна. Фуражна пшениця теж втратила цінову вагу — наразі тонна продукції продається за 206 доларів.

Щодо експорту,  то найчастіше українське збіжжя прямувало в країни Північної Африки та на Близький Схід.

Раніше ми розповідали про зміни на ринку соняшника. Так, ціни попиту впали на 300, а подекуди на 600 гривень. Також ми писали, про падіння цін на експортному ринку сої. Відомо, скільки тепер коштує доставка культури. 

ринок ціни в Україні зерно ціни зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
