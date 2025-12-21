Цены на сою — как изменился экспорт бобов зимой

Поле с соей. Фото: Unsplash

В Украине продолжают активно продавать сою за границу, однако на мировом рынке постепенно корректируются цены. Это повлияет и на стоимость отечественной сои.

Об этом говорится в сообщении аналитического департамента ПУСК от Всеукраинского аграрного совета.

Реклама

Читайте также:

Экспорт сои

По состоянию на 15 января из Украины было экспортировано почти 200 тысяч тонн сои, однако эти показатели скоро изменятся.

"Соя еще достаточно активно отгружается, но можно ожидать, что в конце месяца экспорт не будет таким интенсивным", — отмечается в сообщении.

К тому же экспортные цены в Украине уже реагируют на коррекцию на мировом рынке. Например, в течение прошлой недели цены на экспорт сои находились в диапазоне 422 до 427 долларов за тонну.

"В то же время внутренние переработчики продолжают удерживать высокие закупочные цены благодаря благоприятной маржинальности переработки и активно конкурируют с экспортерами за сырье", — объясняется на сайте аналитического департамента ПУСК.

Цена сои за 1 тонну

Как свидетельствуют данные на сайте Tpipoli.land, средняя цена сои за 1 тонну по состоянию на воскресенье, 21 декабря, составляет 17 710 гривен. Это самый низкий показатель за последние 8 дней.

Цены на сою. Скриншот: Tripoli.land

Для сравнения: в субботу, 13 декабря, тонна сои стоила в среднем 17 817 гривен. Но из-за того, что в дальнейшем культура дешевела, за неделю она потеряла в цене 107 гривен.

Ранее мы рассказывали о подешевении продовольственной пшеницы в Украине. Известно, почему зерновая дешевеет. Узнавайте также, по какой цене продается гектар сельскохозяйственной земли.