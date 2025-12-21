Цены на сою — как изменился экспорт бобов зимой

В Украине дешевеет экспорт сои — в чем причина
В Украине продолжают активно продавать сою за границу, однако на мировом рынке постепенно корректируются цены. Это повлияет и на стоимость отечественной сои.
Об этом говорится в сообщении аналитического департамента ПУСК от Всеукраинского аграрного совета.
Экспорт сои
По состоянию на 15 января из Украины было экспортировано почти 200 тысяч тонн сои, однако эти показатели скоро изменятся.
"Соя еще достаточно активно отгружается, но можно ожидать, что в конце месяца экспорт не будет таким интенсивным", — отмечается в сообщении.
К тому же экспортные цены в Украине уже реагируют на коррекцию на мировом рынке. Например, в течение прошлой недели цены на экспорт сои находились в диапазоне 422 до 427 долларов за тонну.
"В то же время внутренние переработчики продолжают удерживать высокие закупочные цены благодаря благоприятной маржинальности переработки и активно конкурируют с экспортерами за сырье", — объясняется на сайте аналитического департамента ПУСК.
Цена сои за 1 тонну
Как свидетельствуют данные на сайте Tpipoli.land, средняя цена сои за 1 тонну по состоянию на воскресенье, 21 декабря, составляет 17 710 гривен. Это самый низкий показатель за последние 8 дней.
Для сравнения: в субботу, 13 декабря, тонна сои стоила в среднем 17 817 гривен. Но из-за того, что в дальнейшем культура дешевела, за неделю она потеряла в цене 107 гривен.
