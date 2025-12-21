Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине дешевеет экспорт сои — в чем причина

В Украине дешевеет экспорт сои — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 06:30
Цены на сою — как изменился экспорт бобов зимой
Поле с соей. Фото: Unsplash

В Украине продолжают активно продавать сою за границу, однако на мировом рынке постепенно корректируются цены. Это повлияет и на стоимость отечественной сои.

Об этом говорится в сообщении аналитического департамента ПУСК от Всеукраинского аграрного совета.

Реклама
Читайте также:

Экспорт сои

По состоянию на 15 января из Украины было экспортировано почти 200 тысяч тонн сои, однако эти показатели скоро изменятся.

"Соя еще достаточно активно отгружается, но можно ожидать, что в конце месяца экспорт не будет таким интенсивным", — отмечается в сообщении.

К тому же экспортные цены в Украине уже реагируют на коррекцию на мировом рынке. Например, в течение прошлой недели цены на экспорт сои находились в диапазоне 422 до 427 долларов за тонну.

"В то же время внутренние переработчики продолжают удерживать высокие закупочные цены благодаря благоприятной маржинальности переработки и активно конкурируют с экспортерами за сырье", — объясняется на сайте аналитического департамента ПУСК.

Цена сои за 1 тонну

Как свидетельствуют данные на сайте Tpipoli.land, средняя цена сои за 1 тонну по состоянию на воскресенье, 21 декабря, составляет 17 710 гривен. Это самый низкий показатель за последние 8 дней.

null
Цены на сою. Скриншот: Tripoli.land

Для сравнения: в субботу, 13 декабря, тонна сои стоила в среднем 17 817 гривен. Но из-за того, что в дальнейшем культура дешевела, за неделю она потеряла в цене 107 гривен.

Ранее мы рассказывали о подешевении продовольственной пшеницы в Украине. Известно, почему зерновая дешевеет. Узнавайте также, по какой цене продается гектар сельскохозяйственной земли.

цены в Украине зерно цены соя зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации