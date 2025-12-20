Пшеница в Украине стремительно дешевеет — что стало причиной

Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине из-за низкой торговой активности и нежелания импортеров покупать товар, снижают цены на продовольственную пшеницу. Кроме этого, некоторые заводы вообще отказываются закупать продукцию.

Закупочные цены на пшеницу сегодня

Как отмечается в публикации издания АПК-Информ, дополнительное давление на цены оказывают боевые действия с РФ. Так, враг постоянно обстреливает украинскую инфраструктуру и объекты энергетики — это способствует дальнейшему снижению цен.

"К тому же некоторые компании приостановили закупку зерновой в ожидании дальнейшего снижения цен, а также нормализации работы портов и восстановления возможности хранения на портовых терминалах", — говорится в публикации.

Цена на 1 тонну пшеницы

Цена на пшеницу в Украине зависит от многих факторов, среди которых:

урожайность;

транспортные и логистические расходы;

спрос.

Так, по состоянию на 20 декабря 2025 года средняя цена на 1 тонну пшеницы на украинском рынке пшеницы — 9 154 гривны. Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, за последние 8 дней пшеница подешевела на 38 гривен.

Цены на пшеницу. Скриншот: Tripoli.land

Самыми высокими цены на пшеницу были в период с 13 по 15 декабря. В эти дни культура торговалась по цене в 9 196 гривен за тонну. Самый низкий на данный момент показатель цены в 9 154 гривны держится с пятницы, 19 декабря.

