Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу падают вниз — сколько стоит и что произошло

Цены на пшеницу падают вниз — сколько стоит и что произошло

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 06:30
Пшеница в Украине стремительно дешевеет — что стало причиной
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине из-за низкой торговой активности и нежелания импортеров покупать товар, снижают цены на продовольственную пшеницу. Кроме этого, некоторые заводы вообще отказываются закупать продукцию.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации на аграрном рынке.

Реклама
Читайте также:

Закупочные цены на пшеницу сегодня

Как отмечается в публикации издания АПК-Информ, дополнительное давление на цены оказывают боевые действия с РФ. Так, враг постоянно обстреливает украинскую инфраструктуру и объекты энергетики — это способствует дальнейшему снижению цен.

"К тому же некоторые компании приостановили закупку зерновой в ожидании дальнейшего снижения цен, а также нормализации работы портов и восстановления возможности хранения на портовых терминалах", — говорится в публикации.

Цена на 1 тонну пшеницы

Цена на пшеницу в Украине зависит от многих факторов, среди которых:

  • урожайность;
  • транспортные и логистические расходы;
  • спрос.

Так, по состоянию на 20 декабря 2025 года средняя цена на 1 тонну пшеницы на украинском рынке пшеницы — 9 154 гривны. Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, за последние 8 дней пшеница подешевела на 38 гривен.

null
Цены на пшеницу. Скриншот: Tripoli.land

Самыми высокими цены на пшеницу были в период с 13 по 15 декабря. В эти дни культура торговалась по цене в 9 196 гривен за тонну. Самый низкий на данный момент показатель цены в 9 154 гривны держится с пятницы, 19 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в Украине несмотря на войну дорожает сельскохозяйственная земля. Известно, сколько стоит гектар в декабре. Также мы писали, почему рапс может подорожать до 500 евро за тонну.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации