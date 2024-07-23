Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 23 июля 2024 года

Отливка металла. Фото: foundryrecruitment.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий окружает нас всюду. Мы встречаем его в банках для напитков, формах для пирогов, фольге, упаковке и многих других вещах. Мало кто задумывается над тем, что этот металл — это практически идеальный материал для переработки, который можно перерабатывать до бесконечности. Переработанный алюминий сохраняет те же свойства, что и первичный, и может использоваться для создания новых промышленных изделий без потери качества. Кроме того, сдача этого металла на переработку может приносить хороший доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 23 июля.

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Интересные факты об алюминии

В 1800-е годы алюминий считался драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Французской Республики, использовал алюминиевые тарелки и столовые приборы только для самых почетных гостей. Остальные подавали золото и серебро, которые в то время считались менее ценными.

Алюминий был впервые открыт в 1825 году Гансом Христианом Эрстедом, датским физиком и химиком. Эрстед также известен тем, что открыл связь между электричеством и магнетизмом.

Алюминий не ржавеет и не корродирует. Причина этого в том, что он очень легко окисляется (теряет электроны), но вместо того, чтобы ржаветь как железо, оксид алюминия покрывает металл и защищает его от повреждений.

Самая распространенная форма алюминия в природе — сульфаты алюминия. Это минералы, объединяющие в себе две серные кислоты: одну на основе щелочного металла (лития, натрия, калия, рубидия или цезия) и одну на основе металла из третьей группы периодической таблицы, в первую очередь алюминия.

Переработка алюминия из металлолома стала важной частью алюминиевой промышленности. Хотя эта практика известна с начала 1900-х годов, она оставалась малозаметной до конца 1960-х, когда переработка алюминиевых банок для напитков привлекла большое внимание. Источниками переработанного алюминия являются автомобили, окна и двери, бытовая техника и другие изделия. Однако наибольшую популярность приобрела именно переработка алюминиевых банок.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 65 грн;

Винницкая область — от 40 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 45 до 55 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 50 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 35 до 45 грн;

Николаевская область — от 45 до 55 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 40 до 50 грн;

Сумская область – от 40 до 50 грн;

Тернопольская область — от 55 до 75 грн;

Харьковская область — от 45 до 50 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 50 грн;

Черкасская область — от 40 до 50 грн;

Черновицкая область — от 45 до 55 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.