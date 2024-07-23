Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 23 июля 2024 года

В Украине дорожает алюминий — сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в июле
Алюминий окружает нас всюду. Мы встречаем его в банках для напитков, формах для пирогов, фольге, упаковке и многих других вещах. Мало кто задумывается над тем, что этот металл — это практически идеальный материал для переработки, который можно перерабатывать до бесконечности. Переработанный алюминий сохраняет те же свойства, что и первичный, и может использоваться для создания новых промышленных изделий без потери качества. Кроме того, сдача этого металла на переработку может приносить хороший доход.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 23 июля.
Интересные факты об алюминии
В 1800-е годы алюминий считался драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Французской Республики, использовал алюминиевые тарелки и столовые приборы только для самых почетных гостей. Остальные подавали золото и серебро, которые в то время считались менее ценными.
Алюминий был впервые открыт в 1825 году Гансом Христианом Эрстедом, датским физиком и химиком. Эрстед также известен тем, что открыл связь между электричеством и магнетизмом.
Алюминий не ржавеет и не корродирует. Причина этого в том, что он очень легко окисляется (теряет электроны), но вместо того, чтобы ржаветь как железо, оксид алюминия покрывает металл и защищает его от повреждений.
Самая распространенная форма алюминия в природе — сульфаты алюминия. Это минералы, объединяющие в себе две серные кислоты: одну на основе щелочного металла (лития, натрия, калия, рубидия или цезия) и одну на основе металла из третьей группы периодической таблицы, в первую очередь алюминия.
Переработка алюминия из металлолома стала важной частью алюминиевой промышленности. Хотя эта практика известна с начала 1900-х годов, она оставалась малозаметной до конца 1960-х, когда переработка алюминиевых банок для напитков привлекла большое внимание. Источниками переработанного алюминия являются автомобили, окна и двери, бытовая техника и другие изделия. Однако наибольшую популярность приобрела именно переработка алюминиевых банок.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.
Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.
"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.
Цены на алюминий в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 50 до 65 грн;
Винницкая область — от 40 до 75 грн;
Волынская область — 50 до 75 грн;
Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;
Житомирская область — от 45 до 55 грн;
Закарпатская область — от 50 до 75 грн;
Запорожская область — от 50 до 80 грн;
Ивано-Франковская область — от 45 до 55 грн;
Кировоградская область — от 45 до 55 грн;
Львовская область — от 35 до 45 грн;
Николаевская область — от 45 до 55 грн;
Одесская область — от 40 до 60 грн;
Полтавская область — от 35 до 40 грн;
Ровенская область — от 40 до 50 грн;
Сумская область – от 40 до 50 грн;
Тернопольская область — от 55 до 75 грн;
Харьковская область — от 45 до 50 грн;
Хмельницкая область — от 40 до 50 грн;
Черкасская область — от 40 до 50 грн;
Черновицкая область — от 45 до 55 грн;
Черниговская область — от 45 до 55 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.
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