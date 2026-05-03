Выплата алиментов на детей: какими будут минимальные суммы в мае

Кошелек с деньгами, ребенок. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Финансовое содержание детей — едва ли не самая распространенная проблема, которая возникает в семьях при разводе. Платить алименты можно по взаимной договоренности или на основании судебного решения. Какими будут выплаты — зависит от материального состояния одного из родителей.

Какими будет размер алиментов в мае.

Подробнее о выплате алиментов

Алименты, как объяснили в Киевском межрегиональном управлении Минюста, зависят от количества детей. Например:

если речь идет об одном ребенке — выплачивать нужно одну четверть дохода;

если в семье двое детей — одну треть дохода;

если трое или больше — половину дохода.

Минимальный размер составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2026 году это:

1 408,5 гривен ежемесячно — для детей в возрасте до шести лет;

1 756 гривен в месяц — для детей в возрасте от шести до 18 лет.

Присылать ребенку деньги нужно до его совершеннолетия, а в отдельных случаях, предусмотренных законом — и после этого.

Что еще стоит знать

Напомним, обязанность платить алименты возлагают и на тех родителей, которые отказываются от ребенка в роддоме без серьезных для этого оснований. Таких людей суд лишает родительских прав, после чего назначает алименты. Если законным представителям ребенка эти деньги не нужны, суд может разрешить начислять их на личный счет в государственном банке.

