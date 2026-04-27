Выплаты от Каритас: где уязвимым группам украинцев предоставляют помощь в 38 000 грн

В конце апреля 2026 года жители одной из областей могут оформить денежную помощь на сельское хозяйство в размере почти 38 000 грн. Речь идет о возможности участия в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Кто может получить помощь на сельское хозяйство

Подать заявку на получение денежной помощи в рамках проекта поддержки сельского хозяйства от БФ "Каритас Николаев УГКЦ" могут жители нескольких громад Николаевской области, проживающие:

в Ингульской объединенной территориальной громаде;

в Березнеговатской объединенной территориальной громаде.

Заявки на участие в проекте могут подать местные жители, имущество которых было повреждено из-за войны (имеется акт или справка), у которых нарушилось здоровье в связи с войной (есть справка), а также внутренние переселенцы.

Нужно подпадать под одну из таких категорий уязвимостей:

Семьи, где есть от трех и более несовершеннолетних детей; Лица с инвалидностью (I, II, III группы); Граждане, которые имеют серьезные/хронические болезни; Семьи, которые возглавляют одинокие матери/родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет; Беременные женщины, гражданки с детьми до трех лет; Одинокие люди, возраст которых превышает 60 лет; Безработные граждане в возрасте 50+.

Среди ограничений в праве на выплаты:

заявитель получал аналогичную финпомощь на сельское хозяйство от других организаций в течение последних девяти месяцев;

средний доход всей семьи на одного человека превышает 8422 грн.

Как оформить помощь и другие нюансы

В рамках проекта граждане получат финпомощь в размере до 37 800 грн. Средства можно будет направить на приобретение:

птицы, кроликов, домашнего скота;

корма, семян, саженцев;

оборудования, средств защиты растений;

продовольствия на пищевые потребности домохозяйства.

Чтобы принять участие в регистрации в проекте, необходимо заполнить специальную анкету.

