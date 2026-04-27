Выплаты от Каритас: где уязвимым группам украинцев предоставляют помощь в 38 000 грн

Украинцы могут оформить помощь в 38 000 грн: где доступна
В конце апреля 2026 года жители одной из областей могут оформить денежную помощь на сельское хозяйство в размере почти 38 000 грн. Речь идет о возможности участия в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
Об этом передают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение организаторов в Facebook.
Кто может получить помощь на сельское хозяйство
Подать заявку на получение денежной помощи в рамках проекта поддержки сельского хозяйства от БФ "Каритас Николаев УГКЦ" могут жители нескольких громад Николаевской области, проживающие:
- в Ингульской объединенной территориальной громаде;
- в Березнеговатской объединенной территориальной громаде.
Заявки на участие в проекте могут подать местные жители, имущество которых было повреждено из-за войны (имеется акт или справка), у которых нарушилось здоровье в связи с войной (есть справка), а также внутренние переселенцы.
Нужно подпадать под одну из таких категорий уязвимостей:
- Семьи, где есть от трех и более несовершеннолетних детей;
- Лица с инвалидностью (I, II, III группы);
- Граждане, которые имеют серьезные/хронические болезни;
- Семьи, которые возглавляют одинокие матери/родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет;
- Беременные женщины, гражданки с детьми до трех лет;
- Одинокие люди, возраст которых превышает 60 лет;
- Безработные граждане в возрасте 50+.
Среди ограничений в праве на выплаты:
- заявитель получал аналогичную финпомощь на сельское хозяйство от других организаций в течение последних девяти месяцев;
- средний доход всей семьи на одного человека превышает 8422 грн.
Как оформить помощь и другие нюансы
В рамках проекта граждане получат финпомощь в размере до 37 800 грн. Средства можно будет направить на приобретение:
- птицы, кроликов, домашнего скота;
- корма, семян, саженцев;
- оборудования, средств защиты растений;
- продовольствия на пищевые потребности домохозяйства.
Чтобы принять участие в регистрации в проекте, необходимо заполнить специальную анкету.
