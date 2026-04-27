Главная Финансы Украинцы могут оформить помощь в 38 000 грн: где доступна

Дата публикации 27 апреля 2026 13:00
Выплаты от Каритас: где уязвимым группам украинцев предоставляют помощь в 38 000 грн
Пожилой человек и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце апреля 2026 года жители одной из областей могут оформить денежную помощь на сельское хозяйство в размере почти 38 000 грн. Речь идет о возможности участия в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Об этом передают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение организаторов в Facebook.

Кто может получить помощь на сельское хозяйство

Подать заявку на получение денежной помощи в рамках проекта поддержки сельского хозяйства от БФ "Каритас Николаев УГКЦ" могут жители нескольких громад Николаевской области, проживающие:

  • в Ингульской объединенной территориальной громаде;
  • в Березнеговатской объединенной территориальной громаде.

Заявки на участие в проекте могут подать местные жители, имущество которых было повреждено из-за войны (имеется акт или справка), у которых нарушилось здоровье в связи с войной (есть справка), а также внутренние переселенцы.

Нужно подпадать под одну из таких категорий уязвимостей:

Читайте также:
  1. Семьи, где есть от трех и более несовершеннолетних детей;
  2. Лица с инвалидностью (I, II, III группы);
  3. Граждане, которые имеют серьезные/хронические болезни;
  4. Семьи, которые возглавляют одинокие матери/родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет;
  5. Беременные женщины, гражданки с детьми до трех лет;
  6. Одинокие люди, возраст которых превышает 60 лет;
  7. Безработные граждане в возрасте 50+.

Среди ограничений в праве на выплаты:

  • заявитель получал аналогичную финпомощь на сельское хозяйство от других организаций в течение последних девяти месяцев;
  • средний доход всей семьи на одного человека превышает 8422 грн.

Как оформить помощь и другие нюансы

В рамках проекта граждане получат финпомощь в размере до 37 800 грн. Средства можно будет направить на приобретение:

  • птицы, кроликов, домашнего скота;
  • корма, семян, саженцев;
  • оборудования, средств защиты растений;
  • продовольствия на пищевые потребности домохозяйства.

Чтобы принять участие в регистрации в проекте, необходимо заполнить специальную анкету.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Детский фонд в Украине UNICEF предоставит единовременные выплаты в 6 500 грн семьям, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Программа охватит девять регионов.

Еще Новини.LIVE писали, что весной представители Каритас реализуют программу поддержки украинцев с низкими доходами, которые переместились из опасных районов. Средства предоставят на полгода, за них можно будет арендовать жилье.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
