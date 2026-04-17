Выплаты от Дании до 4 900 долларов: где принимают заявки на финансовые гранты

Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVЕ

До 31 мая 2026 года в одном из прифронтовых регионов граждане могут подавать заявки на участие в программе поддержки предпринимательства. Ее реализует Датский совет по вопросам беженцев (DRC) и предусматривает предоставление финансовых грантов для нескольких социально уязвимых категорий граждан.

О том, кто и где может присоединиться к программе, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Условия программы помощи бизнесу от Дании

Датский совет по вопросам беженцев намерен помочь восстановить и вести деятельность предприятиям, пострадавшим от войны.

Принять участие в грантовой программе могут представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковском регионе. А именно: Ольховской, Роганской, Безлюдовской, Малой Даниловской, Высочанской, Дергачевской, Солоницевской, Песочанской, Циркуновской, Золочевской громадах.

Также заявители должны подпадать под следующие условия:

Читайте также:

вести активную деятельность как предприятие или как физлицо-предприниматель более двух лет;

иметь трудоустроенными 20 работников с годовым оборотом до 9 млн грн;

предприятие пострадало от войны/было релоцировано;

бизнес соблюдает закон и работает без нарушений.

Приоритет будет предоставлен:

Уязвимым домохозяйствам (в частности одиноким родителям/матерям, лицам с инвалидностью, пострадавшим от конфликта); Бизнесу, обеспечивающему рабочие места; Предприятиям по производству важных товаров; Бизнесу в секторе сельского хозяйства/смежных направлений.

Программа также предусматривает организацию бизнес-консультаций по бухгалтерии, маркетингу и поддержку со стороны юристов.

Сумы помощь и правила регистрации

Как предусматривают условия программы, Датский совет по вопросам беженцев предоставит разные суммы грантов для победителей. Они будут зависеть от потребностей предприятия и количества работников. Наименьший размер финансового гранта составляет 43 000 (эквивалент 980 долларов), а самый большой — 216 000 грн (эквивалент 4 900 долларов).

Подавать заявки на участие в программе можно до 31 мая, заполнив специальную форму. После этого команда DRC свяжется с предприятиями, которые пройдут предварительный отбор, для следующих этапов.

Средства будет разрешено потратить на:

приобретение оборудования;

плату за аренду помещений (до 25%);

восстановление повреждений;

другие потребности.

"Количество грантов ограничено, и ссылка для регистрации может быть закрыта после достижения максимального количества заявок. Подача заявки не гарантирует, что вы получите грант на развитие бизнеса. Все заявки будут оцениваться в соответствии с критериями отбора программы", — говорится в сообщении.

