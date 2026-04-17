Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Дании: кому выплатят 4 900 долларов

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 08:00
Выплаты от Дании до 4 900 долларов: где принимают заявки на финансовые гранты
Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVЕ

До 31 мая 2026 года в одном из прифронтовых регионов граждане могут подавать заявки на участие в программе поддержки предпринимательства. Ее реализует Датский совет по вопросам беженцев (DRC) и предусматривает предоставление финансовых грантов для нескольких социально уязвимых категорий граждан.

О том, кто и где может присоединиться к программе, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Условия программы помощи бизнесу от Дании

Датский совет по вопросам беженцев намерен помочь восстановить и вести деятельность предприятиям, пострадавшим от войны.

Принять участие в грантовой программе могут представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковском регионе. А именно: Ольховской, Роганской, Безлюдовской, Малой Даниловской, Высочанской, Дергачевской, Солоницевской, Песочанской, Циркуновской, Золочевской громадах.

Также заявители должны подпадать под следующие условия:

  • вести активную деятельность как предприятие или как физлицо-предприниматель более двух лет;
  • иметь трудоустроенными 20 работников с годовым оборотом до 9 млн грн;
  • предприятие пострадало от войны/было релоцировано;
  • бизнес соблюдает закон и работает без нарушений.

Приоритет будет предоставлен:

  1. Уязвимым домохозяйствам (в частности одиноким родителям/матерям, лицам с инвалидностью, пострадавшим от конфликта);
  2. Бизнесу, обеспечивающему рабочие места;
  3. Предприятиям по производству важных товаров;
  4. Бизнесу в секторе сельского хозяйства/смежных направлений.

Программа также предусматривает организацию бизнес-консультаций по бухгалтерии, маркетингу и поддержку со стороны юристов.

Сумы помощь и правила регистрации

Как предусматривают условия программы, Датский совет по вопросам беженцев предоставит разные суммы грантов для победителей. Они будут зависеть от потребностей предприятия и количества работников. Наименьший размер финансового гранта составляет 43 000 (эквивалент 980 долларов), а самый большой — 216 000 грн (эквивалент 4 900 долларов).

Подавать заявки на участие в программе можно до 31 мая, заполнив специальную форму. После этого команда DRC свяжется с предприятиями, которые пройдут предварительный отбор, для следующих этапов.

Средства будет разрешено потратить на:

  • приобретение оборудования;
  • плату за аренду помещений (до 25%);
  • восстановление повреждений;
  • другие потребности.

"Количество грантов ограничено, и ссылка для регистрации может быть закрыта после достижения максимального количества заявок. Подача заявки не гарантирует, что вы получите грант на развитие бизнеса. Все заявки будут оцениваться в соответствии с критериями отбора программы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харьковском регионе можно принять в проекте помощи от Германии. В его рамках представителям бизнеса и самозанятым гражданам предоставят до 1 348 долларов.

Еще Новини.LIVE писали, что в Днепропетровской области можно подать заявки на программу от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Участникам предоставят финансовые ваучеры для сельского хозяйства до 3 000 долларов.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации