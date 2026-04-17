Выплаты от Дании до 4 900 долларов: где принимают заявки на финансовые гранты

Денежная помощь от Дании: кому выплатят 4 900 долларов
До 31 мая 2026 года в одном из прифронтовых регионов граждане могут подавать заявки на участие в программе поддержки предпринимательства. Ее реализует Датский совет по вопросам беженцев (DRC) и предусматривает предоставление финансовых грантов для нескольких социально уязвимых категорий граждан.
Условия программы помощи бизнесу от Дании
Датский совет по вопросам беженцев намерен помочь восстановить и вести деятельность предприятиям, пострадавшим от войны.
Принять участие в грантовой программе могут представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковском регионе. А именно: Ольховской, Роганской, Безлюдовской, Малой Даниловской, Высочанской, Дергачевской, Солоницевской, Песочанской, Циркуновской, Золочевской громадах.
Также заявители должны подпадать под следующие условия:
- вести активную деятельность как предприятие или как физлицо-предприниматель более двух лет;
- иметь трудоустроенными 20 работников с годовым оборотом до 9 млн грн;
- предприятие пострадало от войны/было релоцировано;
- бизнес соблюдает закон и работает без нарушений.
Приоритет будет предоставлен:
- Уязвимым домохозяйствам (в частности одиноким родителям/матерям, лицам с инвалидностью, пострадавшим от конфликта);
- Бизнесу, обеспечивающему рабочие места;
- Предприятиям по производству важных товаров;
- Бизнесу в секторе сельского хозяйства/смежных направлений.
Программа также предусматривает организацию бизнес-консультаций по бухгалтерии, маркетингу и поддержку со стороны юристов.
Сумы помощь и правила регистрации
Как предусматривают условия программы, Датский совет по вопросам беженцев предоставит разные суммы грантов для победителей. Они будут зависеть от потребностей предприятия и количества работников. Наименьший размер финансового гранта составляет 43 000 (эквивалент 980 долларов), а самый большой — 216 000 грн (эквивалент 4 900 долларов).
Подавать заявки на участие в программе можно до 31 мая, заполнив специальную форму. После этого команда DRC свяжется с предприятиями, которые пройдут предварительный отбор, для следующих этапов.
Средства будет разрешено потратить на:
- приобретение оборудования;
- плату за аренду помещений (до 25%);
- восстановление повреждений;
- другие потребности.
"Количество грантов ограничено, и ссылка для регистрации может быть закрыта после достижения максимального количества заявок. Подача заявки не гарантирует, что вы получите грант на развитие бизнеса. Все заявки будут оцениваться в соответствии с критериями отбора программы", — говорится в сообщении.
