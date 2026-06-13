Цены на продукты в Украине осенью 2026 года: аналитик рассказал, чего ждать

Фермер засевает поле, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев ждет довольно сильная волна инфляции на продовольственном рынке. Наиболее ощутимый удар по аграрному сектору будет ощущаться с зимы следующего года.

Об этом сказал в эфире программы "Світ на зламі" финансовый аналитик Алексей Кущ, передает Новини.LIVE.

Аграрный кризис в Украине

По словам Алексея Куща, цены на посевную кампанию сильно выросли. Но если крупные компании законтрактовали удобрения и топливо еще по старым ценам, то мелкие и средние фермеры сделали это по новым ценам, которые местами были выше на 60-70%.

"Фермеры ожидают роста цен, иначе просто не выживут. Наиболее сильный аграрный удар будет ощущаться с зимы следующего года", — сказал аналитик.

Почему аграрному сектору угрожает инфляция

Кущ подчеркнул: если на мировом рынке топлива нефть и дальше будет стоить по 100 гривен, а ситуация на Ближнем Востоке не урегулируется — это приведет к инфляции в аграрном секторе.

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Что еще стоит знать

Напомним, в 2027 году мир окажется перед угрозой аграрного кризиса. Все из-за сокращения урожаев. В этом году еще будут продаваться зерно и продовольствие из предыдущих лет. Но затем цены на зерно начнут расти, и африканские страны могут оказаться на грани голода.

Ранее Новини.LIVE писали, почему у Украины могут возникнуть проблемы со вступлением в ЕС из-за аграрной продукции. Ряд стран, среди которых Франция и Польша, выступают против украинских производителей на европейском рынке. Все из-за довольно неочевидной причины.

Также Новини.LIVE рассказывали, что цены на зерновые могут кардинально измениться летом. На это повлияет подорожание логистики и агрохимии. Рост цен может привести к голоду.