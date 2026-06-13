Ціни на продукти в Україні восени  2026 року: аналітик розповів, чого чекати

Фермер засіває поле, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На українців чекає досить сильна інфляційна хвиля на ринку продовольства. Найбільш відчутний аграрний удар відчуватиметься з зими наступного року.

Про це сказав в етері програми "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE.

Аграрна криза в Україні

За словами Олексія Куща, ціни на посівну кампанію сильно зросли. Та якщо великі компанії законтрактували добрива та паливо ще за старими цінами, то маленькі й середнього формату фермери зробили це за новими цінами, які подекуди були більшими на 60-70%.

"Фермери очікують на зростання цін, інакше просто не виживуть. Найбільш сильний аграрний удар відчуватиметься з зими наступного року", — сказав аналітик.

Чому аграрному сектору загрожує інфляція

Кущ підкреслив: якщо на світовому ринку палива нафта й надалі коштуватиме по 100 гривень, а ситуація на Близькому Сході не врегулюється — це призведе до інфляції в аграрному секторі.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2027 році світ опиниться перед загрозою аграрної кризи. Усе через скорочення врожаїв. Цього року ще продаватимуться зерно й провізія з попередніх років. Але потім ціни на зерно почнуть зростати, і африканські країни можуть опинитися на межі голоду.

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