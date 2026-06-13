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Головна Фінанси Продукти здорожчають вже восени: чому українці платитимуть більше

Продукти здорожчають вже восени: чому українці платитимуть більше

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 11:01
Ціни на продукти в Україні восени  2026 року: аналітик розповів, чого чекати
Фермер засіває поле, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На українців чекає досить сильна інфляційна хвиля на ринку продовольства. Найбільш відчутний аграрний удар відчуватиметься з зими наступного року.

Про це сказав в етері програми "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE

Аграрна криза в Україні

За словами Олексія Куща, ціни на посівну кампанію сильно зросли. Та якщо великі компанії законтрактували добрива та паливо ще за старими цінами, то маленькі й середнього формату фермери зробили це за новими цінами, які подекуди були більшими на 60-70%. 

"Фермери очікують на зростання цін, інакше просто не виживуть. Найбільш сильний аграрний удар відчуватиметься з зими наступного року", — сказав аналітик.

Чому аграрному сектору загрожує інфляція

Кущ підкреслив: якщо на світовому ринку палива нафта й надалі коштуватиме по 100 гривень, а ситуація на Близькому Сході не врегулюється — це призведе до інфляції в аграрному секторі.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2027 році світ опиниться перед загрозою аграрної кризи. Усе через скорочення врожаїв. Цього року ще продаватимуться зерно й провізія з попередніх років. Але потім ціни на зерно почнуть зростати, і  африканські країни можуть опинитися на межі голоду. 

Раніше Новини.LIVE писали, чому в України можуть бути проблеми зі вступом в ЄС через агарну продукцію. Низка країн, серед яких Франція та Польща, проти українських виробників на європейському ринку. Усе через доволі неочевидну причину. 

Також Новини.LIVE розповідали, що ціни на зернові можуть кардинально оновитися влітку. На це вплине здорожчання логістики та агрохімії. Зростання цін може призвести до голоду. 

зерно агропромисловість ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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