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Главная Финансы Инфляция может приблизиться к 10% — в какой валюте хранить деньги

Инфляция может приблизиться к 10% — в какой валюте хранить деньги

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 15:42
Гривна ускорит падение: что будет с ценами и сбережениями украинцев
Женщина на улице, расчет в супермаркете, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Война на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции в Украине почти до 10%. Впрочем, скачок цен будет временным, и ситуация стабилизируется уже в следующем году.

Такой прогноз в эфире «Ранок.LIVE» озвучил член совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, изначально регулятор закладывал значительно более низкие цифры.

«Мы прогнозировали, что в начале года инфляция составит 7,5% в этом году. Из-за войны на Ближнем Востоке инфляция уже прогнозируется на уровне 9,4%», — заявил Василий Фурман.

Но это явление временное. По расчетам представителя Нацбанка, в следующем году инфляция упадет до 6,5%, а в 2028 году остановится на отметке 5%.

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Даже в таких условиях держать деньги в гривне все равно выгодно. Эксперт пояснил, что текущие ставки по государственным облигациям и банковским депозитам полностью перекрывают обесценивание. В итоге люди, которые оставляют сбережения в национальной валюте, получат чистую прибыль.

«Разместив сегодня ваши средства в гривне в облигации внутреннего государственного займа или на банковских депозитах, можно получить доходность 15–17% годовых в зависимости от суммы и срока инвестиций. А инфляция на конец следующего года прогнозируется на уровне 6,5%. Посчитайте: 15 минус 6,5 — вот ваша чистая реальная доходность», — подытожил специалист.

Как сообщали Новини.LIVE, гривна сейчас обесценивается постепенно из-за двух основных факторов, сдерживающих резкие колебания на валютном рынке. По словам финансового аналитика Алексея Куща, на это влияют подорожание нефти в мире и рост глобальной инфляции, а также укрепление позиций доллара как резервной валюты.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут хранить дома любую сумму денег — законодательных ограничений на это нет. В то же время эксперты советуют подходить к этому осторожно и соблюдать базовые правила безопасности, чтобы не потерять сбережения из-за кражи или других рисков.

 

НБУ курс гривны инфляция цены сбережения Инфляция в Украине
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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