Главная Финансы Украинцев предупреждают о фишинговых атаках — что нужно знать

Украинцев предупреждают о фишинговых атаках — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 17:45
Фишинговые атаки — в полиции объяснили, как уберечься от мошенников
Человек закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

В Украине большое количество случаев платежного мошенничества происходит в интернете. Аферисты обманом получают данные о банковских картах украинцев, коды, логины и пароли пользователей, присылая им фишинговые ссылки с фейковыми сайтами.

В пресс-службе патрульной полиции Киевской области рассказали об этом подробнее.

Читайте также:

Примеры фишинга

Чаще всего от мошенников поступают такие сообщения:

  1. "Ваша карта заблокирована! Для подтверждения — перейдите по ссылке".
  2. "Вам поступила денежная помощь. Перейдите на сайт для ее получения".
  3. "Аккаунт в соцсети скомпрометирован. Введите актуальные данные, чтобы восстановить".

Правоохранители предостерегают, что если вы получили похожее сообщение со ссылкой, то возможно — это фишинг.

"Фишинг — это вид интернет-мошенничества, который заключается в краже конфиденциальных данных пользователей сети интернет. Чаще всего аферисты, которые занимаются фишингом, выдают себя за банки или другие учреждения, чтобы заставить вас заполнить фальшивую форму и получить данные учетных записей", — пояснили правоохранители.

Как сберечь деньги

Прежде всего — не открывайте ссылки. Лучше пожалуйтесь на сообщение и заблокируйте отправителя. Также важно хранить в секрете свои банковские данные, а свой аккаунт в соцсетях и мессенджерах надо защитить сложными паролями с буквами верхнего и нижнего регистра, цифрами и символами.

"Не устанавливайте одинаковый пароль для нескольких аккаунтов. Настройте двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность", — отметили в полиции.

Кроме того, всю получаемую информацию лучше дополнительно проверить. Еще надо позаботиться о защите финансового номера: запретить удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание.

Программы, приложения на свой смартфон или компьютер стоит загружать только из официальных источников. Техника должна быть с актуальным антивирусным обеспечением и операционной системой.

Ранее мы рассказывали, что жертвами мошенников часто становятся пенсионеры. Аферисты, выдавая себя за работников Пенсионного фонда, обманом получают от пожилых людей данные и воруют их сбережения. Узнавайте также об основных признаках финансовой пирамиды.

афера полиция мошенничество фишинг мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
